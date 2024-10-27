Chery, 15 milyonuncu aracını banttan indirdi

rubun Brezilya’daki üretim üssünde banttan inen 15 milyonuncu Chery, TIGGO 8 modeli oldu. Chery Grubu, ekim ayında Brezilya, Mısır, Kazakistan ve Malezya olmak üzere aynı anda dört ülkede üretim hattından araçları eş zamanlı olarak törenle indirirken, ayrıca Çin'in Wuhu kentindeki üretim üssünde 15 milyonuncu aracının üretilmesi de kutlandı. Bu başarı aynı zamanda 5 kıtada önemli bir sıçramaya işaret ediyor. Chery, küresel varlığı, yüksek standartlardaki Ar-Ge'si, yoğun kalite kontrolü ve mükemmel ürün performansıyla ve özellikle de dünya pazarlarında yıldız gibi parlayan TIGGO serisiyle, uluslararası kullanıcıların ihtiyaçlarını başarıyla karşılıyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery Grubu, yenilikçi ürünleri ve yüksek kalite anlayışıyla başarı basamaklarını birer birer tırmanmaya devam ediyor. Üst düzey performans sergileyen markalarıyla satış temposunu hızla artıran Chery Grubu, önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. 19 Ekim 2024 tarihinde grubun Mısır, Brezilya, Kazakistan ve Malezya’daki üretim tesislerinden aynı anda Chery markalı araçlar banttan indi. Grup eş zamanlı olarak Çin’deki Wuhu üretim üssünde 15 milyonuncu aracı kutlamak için bir tören düzenledi. Grubun Brezilya’daki üretim üssünde banttan inen 15 milyonuncu Chery, TIGGO 8 modeli oldu.

Bu adım imkansızı mümküne dönüştürme kararlılığını gösteriyor!

Olağanüstü başarılar dizisi Chery'nin 5 kıtada gerçekleştirdiği sıçramanın ve son olarak sınırları aşan 15 milyon araç satış başarısının temelini oluşturuyor. Chery, son 27 yılda, kullanıcıların dünya genelinde sevdiği otomobilleri yaratmak için küresel teknolojiyi, standartları ve fabrikaları kullandı. Törende konuşan Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, “1’den 15 milyona ulaşmak, sadece ürün adetlerindeki artış ya da Chery'nin büyümesi adına önemli bir atılım değil, aynı zamanda imkansızı mümkün, mümkün olanı da daha büyük imkanlara dönüştürme kararlılığını gösteriyor. Chery, bir sonraki 15 milyona ilerlerken, sadece satış büyümesi için değil, aynı zamanda kalite, yapısal optimizasyon ve marka değerindeki gelişmeler için de çaba göstererek, daha keyifli, çeşitli ve farklılaştırılmış marka seçenekleri sunarak küresel kullanıcılara odaklanacak, teknolojiyi geliştirecek ve küreselleşmeye devam edecek” dedi.

Küresel bir yıldız: Chery TIGGO 8

Küresel eşzamanlı teslimat töreninde, TIGGO 8, Chery'nin Brezilya üretim üssündeki banttan indi ve 15 milyonuncu üretim olarak kilometre taşına imza atmış oldu. TIGGO 8 serisi dünya genelinde şehirli seçkinlerin beğenisini kazanarak 1 milyon adedin üzerinde küresel satış başarısına ulaştı. Ayrıca TIGGO 8 modelleri, yüksek adetlerde satmaya ve Brezilya, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Ekvador gibi pazarlarda güçlenmeye devam ediyor. 2020 yılında Brezilya'da pazara sunulduğu günden bu yana yetkili kurumların ve tüketicilerin kalbini kazanmaya devam eden TIGGO 8, ülkedeki güçlü satış ivmesini sürdürdü ve Brezilya Cumhurbaşkanı için resmi bir kabul aracı ve önemli bir devlet satın alma aracı haline geldi. Dünya genelinde kalite ve performansıyla öne çıkan TIGGO 8 serisi, Güney Afrika’da “2023 Motor Meraklıları Seçimi”, Meksika’da “En İyi Orta Boy SUV” ve Filipinler’de ise “En İyi Orta Boy Crossover” seçildi.

Chery’nin 0'dan 15 milyona inanılmaz ivmesi!

Chery'nin ilk aracı 18 Aralık 1999 tarihinde hattan çıktı. 0’dan yola çıkarak 15 milyon adede ulaşan Chery, Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı konumunu 21 yıl üst üste korudu ve faaliyetlerini 100’ün üzerinde ülke ve bölgeye genişletti. Ocak-Eylül 2024 arasında Chery Group, 1 milyon 752 bin 793 adet araç satışına imzasını attı. 2023 yılı toplam satışlarının yüzde 93’ü olan bu rakam, aynı zamanda yıllık yüzde 39,9’luk bir artışı temsil ediyor. İhracat ise bir önceki yıla göre yüzde 24,5’lik artışla 829 bin 353 adede ulaştı. Böylece Chery, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda büyüme sağlayan tek otomotiv şirketi oldu. Marka, sadece Chery ürünlerinin kalitesinin değil, aynı zamanda uluslararası stratejisinin başarısının da bir kanıtı olarak 15 milyon küresel kullanıcıya ulaştı. Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda “çift yönlü” bir yaklaşıma bağlı kalan Chery, toplam satışların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan ihracatla ikili büyüme sağladı ve küresel arenadaki rekabet gücünü artırdı. Chery, aynı zamanda içten yanmalı ve yeni enerjili araçlarda da güçlü bir büyüme ivmesi gösterdi. Fosil yakıtlı araç satışları yıllık bazda yüzde 24,9 artış gösteren marka, içten yanmalı araç pazarındaki lider konumunu korudu. Bu arada, yeni enerji modelleri de, Chery’nin yeni enerji alanındaki gücünü ve ileriye dönük stratejisine vurgu yaparak yıllık bazda yüzde 186’lık ciddi bir büyüme kaydetti. Bu etkileyici veriler şüphesiz Chery’nin gelecekteki gelişimi için sağlam bir temel oluşturuyor.

Dünyanın gereksinimlerini karşılayan otomobiller üretiyor!

Chery, küresel varlığı, yüksek standartlardaki Ar-Ge’si, yoğun kalite kontrolü ve mükemmel ürün performansıyla dünya genelinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan gerçek bir küresel otomobil üreticisi haline geldi. Marka, küresel olarak sekiz büyük Ar-Ge merkezi ve 300'den fazla laboratuvar kurarak, yeni dönem kullanıcılarının mobilite ihtiyaçlarını çözmeye adanmış güçlü bir “bilimsel elit ekip” oluşturmak üzere 25 bin adedin üzerinde üst düzey Ar-Ge uzmanını bir araya getirdi. Chery'nin küresel bakış açısı sadece Ar-Ge ve yenilikçi yaklaşıma değil, aynı zamanda ürünlerinin tüm yaşam döngüsüne de yansıyor. Marka, küresel ürün planlama, tasarım ve geliştirmeden tedarik zinciri yönetimi, üretim, pazarlama, hizmet ve kalite sistemi kurulumuna kadar, tüm küresel ürünlerinde senkronize kalite iyileştirmelerini garanti altına alan birleşik bir sistem ve kalite yönetim standardı uyguluyor. Chery araçları, Brezilya'daki Güney Amerika'nın dik yamaçları, Endonezya'nın yüksek nemi ve şiddetli yağmuru, Orta Doğu'nun aşırı sıcağı, Almanya'nın otobanları ve Çin'in geniş coğrafyası gibi dünya genelindeki zorlu koşullarda yapılan titiz testlerle olağanüstü uyum ve güvenilirliklerini gösterdi.

Chery TIGGO serisinin küresel pazarlarda öne çıkması ve TIGGO serisinin “Çin Markalı Fosil Yakıtlı SUV'lar Arasında 2023 Küresel Satış Şampiyonu” olması özellikle dikkat çekiyor. Ayrıca TIGGO 7, üç yıl üst üste Çinli A-segment SUV kategorisinde en iyi ihracat şampiyonu unvanını elinde tuttu. Chery'nin TIGGO 8 Ralli şampiyonu otomobili de dahil olmak üzere küresel standartlarda test edilen modelleri Küresel İnovasyon Günü etkinliğinde sergilendi. Tüm bu modeller Chery'nin küresel beş yıldız kalitesini yansıtıyor ve “Küresel Standartlar, Çin Üretimi” kavramını en iyi şekilde temsil ediyor.

Sürdürülebilir bir küreselleşme modeli inşa ediyor!

Chery, denizaşırı pazarlarda hızla büyürken, aynı zamanda kaliteli, sürdürülebilir bir “küreselleşme” modeli de inşa ediyor. “Herhangi bir yerde, herhangi bir yer için” uluslararası kalkınma felsefesine bağlı kalan Chery, başarıları paylaşmak için denizaşırı ortaklarla iş birliği yapıyor. Küresel ESG oluşumunda en iyi performansa sahip olma ve iyi bir küresel kurumsal kurum olma taahhüdüyle Chery, denizaşırı pazarlarda daha geniş bir bilinirlik ve destek kazandı. 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, markanın uluslararası etkisini en iyi şekilde örnekliyor. Küresel İnovasyon Konferansı (CGIC), Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, Ekoloji Fuarı ve ESG Küresel Topluluğu gibi heyecan verici etkinlikler, dünyanın farklı yerlerinden konukların Chery'nin üstün başarılarını ve teknolojik yeniliklerini, çevre oluşumunu ve kamu refahı konusundaki kararlılığını takdir etmelerini sağlıyor. Bu etkinlikler, Chery’nin ileri teknoloji başarılarını ve ileri teknolojili ekolojik yaklaşımını gözler önüne seriyor ve küresel bir kurum olarak sorumluluğunu ve liderliğini vurguluyor.

Chery Group, tüm bu başarıların yansıması olarak 15 milyonuncu aracının başarısını kutlarken, küreselleşme gelişiminde yeni bir sayfa açıyor. Bu etkileyici rakamların arkasında Chery'nin 27 yıllık çabası ve 15 milyon küresel kullanıcının güven ve desteğinin kanıtı yatıyor. Chery gelecekte de uluslararası iş birliğini derinleştirmeye ve dünya genelinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan daha fazla küresel araç üretmeye devam edecek.