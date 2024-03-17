Chicago Nehri, Aziz Patrick Günü etkinlikleri kapsamında yine yeşile boyandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) her yıl Rüzgarlı Şehir olarak anılan Chicago’da Aziz Patrick Günü etkinlikleri kapsamında kent merkezindeki nehir yeşile boyanıyor. Bu yıl etkinlikler bir gün önce başladı ve Chicago Nehri Cumartesi günü yeşile döndü.

ABD’nin Rüzgarlı Şehri her yıl Aziz Patrick Günü etkinliklerinde en yeşil görüntülere sahne olan kent olarak öne çıkıyor.

İrlanda kültürüne ait bu geleneksel günde her yıl Chicago Nehri başrolü üstleniyor.

Illinois eyaletinde bulunan kentte 17 Mart St. Patrick Günü (Aziz Patrick) etkinlikleri kapsamında Chicago Nehri yeşile boyandı.

Söz konusu kullanılan boyanın formülü açıklanmasa da birçok kez bu maddenin doğa için zararlı olmadığı açıklanmıştı.

Suyun yeşil renge dönüşünü izlemek isteyen binlerce kent sakini ve turist ise bölgeye akın etti.