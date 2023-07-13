Chicago'da çıkan hortum yüzlerce uçuşu iptal ettirdi
Chicago'da bulunan O'Hare Uluslararası Havalimanının yakınında çıkan hortum nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki O'Hare Uluslararası Havalimanındın yakınlarında hortum çıktı. Havalimanındaki yüzlerce uçuş iptal edildi.
Yolcular terminal binasındaki salonda mahsur kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, hortumun ilerlediği belirtilerek halka güvenli alanlara geçilmesi konusunda uyarı yapıldı.