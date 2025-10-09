Chicago'da Trump’ın Ulusal Muhafız kararı protesto edildi

Yerel basında, askerlerin salı günü Illinois’e ulaştığına dair görüntülerin geniş yer bulmasının ardından yapılan "acil protesto" çağrısında, binlerce kişi dün akşam şehir merkezinde toplanarak yanıt verdi.

Çok sayıda insan hakları örgütü, sendika temsilcisi ve göçmen savunucusu grubun katıldığı protesto için şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, Michigan Caddesi boyunca yürüdü.

“Filistin’den Chicago’ya, işgal suçtur”

Göstericiler, federal hükümetin “kamu güvenliğini sağlama” gerekçesiyle aldığı kararla yerel yönetimlerin iradesini hiçe saydığını belirterek “ICE dışarı” ve “Filistin’den Chicago’ya, işgal suçtur” yazılı pankartlar taşıdı.

Protesto sırasında İngilizce ve İspanyolca sloganlar atıldı.

Polis, kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı Gümrük Muhafaza (ICE) tesisleri önünde düzenlenen protestoların ardından, Texas’taki Ulusal Muhafız birliklerini Illinois’e sevk etmişti.

Illinois Başsavcısı Kwame Raoul pazartesi günü Trump yönetimine karşı açtığı davada, Ulusal Muhafızların eyalete gönderilmesinin “derhal ve kalıcı olarak” durdurulmasını talep etmişti. Vali J.B. Pritzker ise bu durumu “Trump’ın işgali” olarak nitelendirmişti.

Buna karşın, federal yargıç Donald Trump’ın eyalete Ulusal Muhafız birlikleri ve başka eyaletlerden asker gönderme kararının engellenmesi talebini reddetmişti.

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles’a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington’a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı “tehlikeli şekilde güç ele geçirme” olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.