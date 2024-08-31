Chris Ellison’dan yeni uygulama! Evden çalışmayı yasaklamıştı, şimdiki hedefi kahve molaları

Mineral Resources adlı maden şirketin genel müdürü Chris Ellison, şirketin merkez ofisinde kahve almak için dışarı çıkan işçilerin "büyük bir maliyete neden olduğunu" savundu.

Ellison, şirketin mali tablosuna ilişkin sunumunda, "Binadan çıkmalarını istemiyorum" diyerek çalışanları ofiste tutmayı hedeflediğini söyledi.

Chris Ellison'ın isteği, kendi ifadesiyle, "çalışanları ofiste tüm gün alıkoymak."

Yılda 6 milyon Avustralya doları (yaklaşık 140 milyon TL) maaş alan Ellison, çalışanlarının evden çalışmasına izin veren diğer şirketleri de sert bir dille eleştiriyor.

Evden çalışmayı yasaklamıştı

BBC Türkçe'nin haberine göre Yaklaşık 5600 kişinin çalıştığı ve piyasa değeri 8 milyar Avustralya doları olan şirket, geçen yıl evden çalışmayı tüm çalışanları için resmen yasaklamıştı.

Ellison, "Ben 'evden çalışmama' politikasını benimsiyorum. Herkesin de eninde sonunda buna katılmasını diliyorum. Endüstri evden çalışmanın yükünü kaldıramıyor" dedi.

Haftalık çalışma günlerinin esnetilmesiyle ilgili dünyadaki eğilim de Ellison'ın hedefindeydi: "Şimdi sektördeki herkes 'Niye 3-4 gün çalışmıyoruz' diye soruyor. Üç gün çalışıp beş günlük ödeme alınmasını sürdüremeyiz."

"Hemen yan kapıya çocuğunuzu bırakıp işe başlayabilirsiniz"

Mineral Resources yönetimi, çalışanları ofiste tutmak için şirketin Perth kentindeki ana ofisinde çalışanlara "birçok imkan sunmaya" karar verdi. Ofisin restoranı, dokuz psikoloğu, spor salonu ve bir de kreşi var.

Ellison, "Buraya gelip rahatlıkla çalışmaları için de bir neden, hemen yan kapıya çocuklarını bırakıp işe başlayabilmeleri. Doktorlarımız, hemşirelerimiz var, çocukların mamalarını biz veriyoruz, anneleri babaları da ofiste çalışıyor" dedi ve ekledi:

"Sabah geldiklerinde onları tüm gün burada alıkoymak istiyorum"

"Bütün bunları neden yapıyorum? Çünkü sabah geldiklerinde onları tüm gün burada alıkoymak istiyorum. Binadan çıkmalarını istemiyorum. Aşağı inip kahve almalarını istemiyorum. Bunun bize ne kadara mal olduğunu geçen yıllarda hesapladık."

Ellison, evden çalışma trendine karşı çıkan patronlardan biri.

Geçen hafta Londra merkezli akıllı telefon üreticisi Nothing, tüm çalışanlarına gönderdiği mesajda "hibrit çalışmaya son verildiğini" söylemiş ve herkesin ofisten çalışacağını bildirmişti.

"Şirket olarak potansiyelimize ulaşmamıza yardımcı olmuyor"

Şirketin yöneticisi mesajında, "Bunun tartışmalı bir karar olduğunu biliyorum ve herkes için uygun olmayabilir. Uzaktan çalışmayı başarabilen şirketler vardır fakat bu bizim sektörümüz için geçerli değil. Şirket olarak potansiyelimize ulaşmamıza yardımcı olmuyor" demişti.

2020'nin başında tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, uzaktan çalışma pratiklerini yaygınlaştırmış, birçok şirket çalışanlarını haftanın belli günleri evden çalışabildikleri hibrit modellere yönlendirmişti.

Bu kararda, şirketlerin ofis maliyetlerini düşürme motivasyonunun da etkili olduğu değerlendiriliyordu.

Uzaktan çalışma denemelerinin yanı sıra haftanın 4 günü çalışılan yeni çalışma modelleri de çeşitli ülkelerde deneniyor.