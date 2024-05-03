CIA Başkanı Burns Mısır’da ateşkesi görüşecek
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, İsrail ile Hamas arasında devam eden esir takası ve ateşkes müzakereleri için Mısır’a geldi.
İHA
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Görüşmelerde İsrail’in teklifini sunduğu ve Hamas’ın cevabının beklendiğine yönelik açıklamalar yapılırken, sonucun ne olacağı belirsizliğini koruyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Burns’un müzakerelerde son duruma ilişkin görüşmelerde bulunacağı tahmin ediliyor.