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CIA Direktörü Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'a gidecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un, Hamas ile esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

AA
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CIA Direktörü Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'a gidecek
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Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, CIA Direktörü Burns'un, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geleceği belirtildi.

Haberde, Burns'un, Katar Başbakanı Al Sani ile İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakerelere ilişkin son durumu ele alacağı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, 16 Aralık'ta, "kısıtlı yetkilere" sahip bir İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğini aktarmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını” duyurmuştu.

Hamas da dün yaptığı yazılı açıklamada, Katar’da, ateşkes için yapılan görüşmelerin "ciddi ve olumlu” olduğunu, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini ifade etmişti.​​​​​​​

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