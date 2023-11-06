CIA Direktörü Burns İsrail'de

İsrail ile Filistin gruplar arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ediyor. Tüm dünyadan yükselen ateşkes taleplerine rağmen İsrail Gazze'ye bombardımanlarını sürdürürken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, siyasiler ve istihbarat yetkilileriyle görüşmek üzere İsrail’i ziyaret etti.

İsrail basınının aktardığına göre, Burns, Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda temaslarda bulunmak üzere İsrail, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Orta Doğu ülkelerini kapsayan bölge turuna çıktı.

Burns, dün gece ulaştığı İsrail’de Ulusal İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea ile görüştü.

CIA Direktörü'nün bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı kapsamlı saldırılar soruncu Gazze Şeridi'nde 242 İsrailli esir bulunduğunu bildirmişti.

Son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.