CIA’dan İsrail için çarpıcı değerlendirme iddiası: İç savaş riski

İsrail’deki siyasi ve toplumsal gerilimlere ilişkin dikkat çekici bir CIA iddiası gündeme geldi. Drop Site News’un haberine göre, CIA’nın alternatif analizler hazırlayan Red Cell birimi tarafından ağustos ayında “Fracture From Within” başlıklı gizli bir değerlendirme hazırlandı. Haberde, değerlendirmeye ilişkin bilgilerin belgeyi gördüğü belirtilen iki ABD kaynağından alındığı aktarıldı. Söz konusu belge kamuoyuna açık şekilde yayımlanmış değil. CIA da Drop Site News’un konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

İsrail için iç çatışma senaryosu

İddiaya konu değerlendirmede, İsrail’de siyasi, ekonomik ve toplumsal ayrışmaların aynı dönemde yoğunlaşmasının ciddi bir istikrarsızlık riski oluşturabileceği ileri sürülüyor. Raporda özellikle 27 Ekim’de yapılması planlanan seçimler öncesinde birden fazla baskı unsurunun aynı anda etkili olduğu değerlendirmesinin yer aldığı belirtiliyor. Bunlar arasında ekonomik sorunlar, yükselen askerî harcamalar, uzun süreli yedek askerlik görevleri, ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasına yönelik tartışmalar ve siyasi gerilimler sıralanıyor.

Askerlik tartışması önemli kırılma noktalarından biri

İddiaya göre değerlendirmede, İsrail toplumundaki en önemli ayrışma alanlarından biri olarak ultra-Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik konusundaki konumu öne çıkıyor. Uzun süreli çatışmalar nedeniyle yedek askerlerin tekrar tekrar göreve çağrılmasının, askerlik hizmetinden muafiyet konusundaki tartışmaları daha hassas hale getirdiği belirtiliyor. Bu durumun toplum içerisindeki mevcut siyasi ve sosyal ayrışmaları daha da belirginleştirebileceği ifade ediliyor.

Savaşların oluşturduğu baskı

Değerlendirmede, Gazze, Lübnan ve İran çevresindeki savaşların İsrail içerisindeki mevcut ayrışmalar üzerinde baskı oluşturduğu öne sürülüyor. Uzun süreli askerî seferberliklerin ekonomik maliyetinin yanı sıra savaş bölgelerinden dönen askerlerin yaşadığı travmaların da değerlendirmede ele alınan unsurlar arasında bulunduğu aktarılıyor.

Ekonomik ve siyasi gerilim birlikte değerlendiriliyor

CIA’ya atfedilen değerlendirmede ekonomik baskıların artan askerî harcamalarla birlikte ele alındığı belirtiliyor. Bunun yanında Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceğini koruma mücadelesinin de ülkedeki siyasi ve anayasal gerilimleri artırabilecek unsurlardan biri olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

Batı Şeria’daki gelişmeler de raporda

Haberde aktarılan değerlendirmede Batı Şeria’daki şiddet olaylarının da İsrail içerisindeki istikrarsızlık açısından ele alınan başlıklardan biri olduğu belirtiliyor. Ayrıca İsrail’in uluslararası alanda giderek daha fazla baskıyla karşılaşmasının ve ABD’de İsrail’e verilen desteğin zayıflamasının da iç dengeler açısından risk oluşturabileceği ileri sürülüyor.