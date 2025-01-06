"Çift vatandaşlık" yasası Almanya'da tartışmaya yol açtı

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Stern dergisine yaptığı açıklamada, Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'in yasayı değiştirme planının, Alman vatandaşlığına geçenleri "ikinci sınıf vatandaş" olarak görme anlamını taşıdığını belirtti.

Merz'i popülist söylemlere başvurmakla suçlayan Esken, "Kasıtlı olarak popülist söylemler ortaya atan Friedrich Merz ateşle oynuyor. O, tüm Almanların başbakanı olmaya uygun biri değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Merz'in burada söyledikleri iğrenç bir ırkçılıktan başka bir şey değil"

Sol Parti Eş Başkanı Jan van Aken, Merz'in ülkeyi böldüğünü savunarak, "Friedrich Merz'in burada söyledikleri iğrenç bir ırkçılıktan başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

Van Aken, Alman vatandaşlığına sahip olan insanları ülkede kalıcı olarak kalabilme güvencesinden mahrum bırakmanın ırkçılık olduğunu savundu.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher de Merz'in planının, "vatandaşlıkta iki sınıflı bir topluma" yol açacağı uyarısında bulundu.

CDU Genel Başkanı Merz, Welt am Sonntag gezetesine verdiği röportajda, çifte vatandaşlığın, "gerekçelendirilmesi gereken bir istisna" olarak kalması ve Alman yasasının kalıcı bir kuralı haline gelmemesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Merz, çifte vatandaşlık verilmesine ilişkin kararının Almanya için çok fazla sorun yarattığını ileri sürerek, "Bu nedenle bunu yeniden hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.​​​​​​​

Yasa Haziran 2024'te yürürlüğe girmişti

Almanya'da yabancıların Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran ve çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Vatandaşlık Yasası, 27 Haziran 2024’te yürürlüğe girmişti.

Yeni yasada Alman vatandaşlığına geçmek için gerekli olan yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilmiş, belirli şartları yerine getirenler için bu süre 3 yıla kadar düşürülmüştü.

Almanya'da doğan çocukların, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilmesine olanak sağlanmıştı.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere, kendi ülkelerinin vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğu da kaldırılmıştı.