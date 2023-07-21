Çin, 10 bin metre kuyu açıp petrol ve doğal gaz arayacak

China Global Television Network'un (CGTN) haberine göre, Siçuan eyaletindeki Guangyuan kentinde başlanan çalışmalarda, 10 bin 520 metre derinliğe inilmesi planlanırken, sondaj kuyusunun tamamlanmasının ardından trilyon metrekare seviyesinde doğal gaz rezervlerinin keşfedilmesi bekleniyor.

PetroChina Çuançing Çuanşi Sondaj Şirketi Genel Yöneticisi Luo Şin, çalışmaların yapıldığı bölgedeki jeoloji formasyonunun nispeten eski olmasından dolayı sondajın zor yapıldığını belirtti.

Luo, ikinci kez 10 bin metreden fazla derinliğe inilmesi planlanan sondaj projesi hakkında, "29’dan fazla çoklu basınç sistemi kurduk yani oluşacak riskler kontrol altında. Petrol ve doğal gaz sondajı dünyadaki en yüksek seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

PetroChina Southwest Petrol ve Doğal Gaz Şirketi'nde teknisyen olan Cao Lutsı ise konumun, hedeflenen metrede sondaj kuyusu açmak için uygun koşullara sahip olduğunu belirtti.

Sondaj sırasında, petrol ve doğal gaz kaynaklarına ulaşılmasının yanı sıra, 650 milyon yıllık stratigrafik oluşumun da incelenmesi amaçlanıyor.

Çin, 7 Haziran'da Şinciang bölgesinde yaklaşık 11 bin 100 metre derinliğinde birinci sondaj kuyusu açma çalışmalarına başlamıştı.