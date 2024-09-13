Çin, 46 yıl sonra ilk kez emeklilik yaşını yükseltti: Erkekler 63, kadınlar 58 yaşında emekli olacak

Çin, 1978'den bu yana ilk kez emeklilik yaşını yükseltti. Resmi Xinhua haber ajansı Cuma günü ülkenin üst düzey milletvekillerinin emeklilik yaşını kademeli olarak artırma planını onayladığını bildirdi.

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak

Buna göre, Çin’de önümüzdeki 15 yıl içinde erkeklerin emeklilik yaşı 60'tan 63'e, kadınlarınkisi ise 58'e çıkarılacak. Değişikliğin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bu hamlenin, iş gücündeki düşüşü yavaşlatması ve ekonomiyi desteklemesi planlanıyor.

Söz konusu karar, iktidardaki Komünist Parti'nin temmuz ayında emeklilik yaşının "gönüllü ve esnek bir şekilde" yükseltileceği yönündeki duyurusunun ardından geldi.

Daha fazla insanın daha uzun süre çalışmasına izin vermek, dünyanın ikinci büyük ekonomisini etkileyen demografik olumsuzluklara karşı koyacak olsa da, alınan karar ekonomik yavaşlamanın yaşandığı bir ortamda halkın hoşnutsuzluğunu artırma riski taşıyor.

Üst meclisin bu haftanın başlarında planı tartışması, sosyal medyada öfke patlamasına yol açarken, birçok kişi durgun iş piyasasından şikayet etmişti.

Çin'in emeklilik yaşı, önemli ölçüde artan yaşam beklentisine rağmen dünyanın en düşükleri arasında yer alıyor.