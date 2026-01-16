Çin, ABD ve İsrail’in siber güvenlik ürünlerini yasakladı

Çin, ülkedeki firmaların ABD ve İsrail merkezli şirketlerin geliştirdiği siber güvenlik ürünlerini kullanmalarını yasakladı. Reuters’ın konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırarak verdiği habere göre Pekinli yetkililer, yazılımın hassas verileri toplayıp yurt dışına iletebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Reuters’e konuşan iki kaynağa göre direktif VMware, Palo Alto Networks ve Fortinet gibi ABD şirketlerinin yanı sıra Check Point Software Technologies gibi İsrail şirketlerini de hedef alıyor. Reuters’e göre Alphabet’e ait Mandiant ve Wiz’in yazılımlarının yanı sıra ABD şirketleri CrowdStrike, SentinelOne, Recorded Future, McAfee, Claroty ve Rapid7’nin yazılımları da Çin genelinde yasaklandı.

Ayrıca İsrailli siber güvenlik şirketleri CyberArk, Orca Security ve Cato Networks de “yasaklılar” listesinde yer aldı. Habere göre Fransız savunma şirketi Thales’e ait Imperva da listede bulunmakta.

Nvidia H200 çipi için Çin’e uygulanan ABD ihracat kısıtlamalarını hafifletti

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Pekin’in çip ve yapay zeka endüstrilerini genişletme çabaları konusunda Çin ve Batı arasında çatışmalar devam ederken, Çin Batı yapımı teknolojiyi kendi alternatifleriyle değiştirmeye hevesli durumda. Bu haftanın başlarında ise Trump yönetimi, Nvidia’nın ihracatını resmen onaylayarak teknoloji devinin yapay zeka çiplerini Çin ve diğer ülkelere göndermesine izin verdi. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı’nın yeni bir düzenlemeyle Nvidia’nın H200 çipi için Çin’e uygulanan ABD ihracat kısıtlamalarını hafiflettiği de aktarıldı.

Nvidia sözcüsü FOX Business’a yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın Amerika’nın çip endüstrisinin rekabet etmesine izin verme kararını alkışlıyoruz; bu karar, ABD ‘de yüksek ücretli işleri ve üretimi destekliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış ticari müşterilere H200 sunmak, Amerika için harika olan, düşünülmüş bir denge sağlıyor” ifadelerini kullandı.