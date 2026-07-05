Çin, Alman sanayisinin son kalesini de sallıyor

Almanya'nın ekonomik başarısının temelini oluşturan ihracat odaklı orta ölçekli sanayi şirketleri, Çin'in hızla artan rekabet gücü karşısında tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, uzun yıllar yüksek teknoloji ve mühendislik üstünlüğü sayesinde küresel pazarlarda öne çıkan Alman üreticileri, artık kalite farkını büyük ölçüde kapatan Çinli rakiplerin düşük fiyatlı ürünleriyle mücadele etmekte zorlanıyor.

Bu dönüşüm, Almanya'nın dış ticaret verilerine de yansımaya başladı. Ülke, onlarca yılın ardından ilk kez Çin'den ihraç ettiğinden daha fazla ileri teknoloji sermaye malı ithal eder hale geldi. Uzmanlara göre bu gelişme, yalnızca ticaret dengesi açısından değil, Alman sanayisinin rekabet gücü açısından da önemli bir kırılma noktası anlamına geliyor.

Sanayide üretim ve istihdam geriliyor

Çin rekabetinin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa'daki zayıf talep de Alman sanayisi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu nedenle çok sayıda üretici fabrikalarda üretim hızını düşürüyor, çalışanlarını kısa çalışma programlarına alıyor, işten çıkarmalara gidiyor veya üretimin bir bölümünü Çin'e taşıyor.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre Alman sanayisinde her ay 10 binden fazla istihdam kaybı yaşanıyor.

Şubat 2022 ile 2026 yılının başı arasında Almanya'nın sanayi üretimi yaklaşık yüzde 10, enerji yoğun sektörlerde ise yüzde 15'in üzerinde geriledi.

Dış ticaret dengesi de hızla değişiyor. Almanya'nın sermaye mallarında Çin ile ticareti, 2024 ortalarında yaklaşık 750 milyon avro fazla verirken, 2025 Ağustosu itibarıyla 500 milyon avroluk açığa dönüştü.

Makine sektöründe de tablo dikkat çekici. Almanya'nın takım tezgâhı ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte bir oranında azaldı.

Çin'in devlet destekli sanayi modeli etkisini artırıyor

Wall Street Journal analizine göre Çin'in yükselişinde devlet destekli sanayi politikaları belirleyici rol oynuyor.

Pekin yönetimi, "10.000 Little Giants" programı kapsamında binlerce orta ölçekli sanayi şirketine finansman, vergi avantajı ve çeşitli teşvikler sağlayarak Alman sanayisinin uzmanlaştığı alanlarda güçlü rakipler oluşturdu.

Çinli üreticiler yalnızca makine satmakla kalmıyor; fabrika yatırımı yapan şirketlere robotik sistemlerden kurutma ekipmanlarına, otomasyon çözümlerinden bulut tabanlı üretim yazılımlarına kadar tüm üretim altyapısını tek paket halinde sunabiliyor.

Bu kapsamlı çözüm modeli, küresel yatırımcılar açısından Çinli üreticileri daha cazip hale getiriyor.

Çin'in ihracat performansı da bu dönüşümü destekliyor. Ülkenin Almanya'ya ihracatı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, Avrupa Birliği'ne ihracatı ise yüzde 16 arttı.

İç talepteki zayıflık ve üretim fazlası nedeniyle ihracata daha fazla ağırlık veren Çin, geçen yıl 1,2 trilyon dolarlık rekor dış ticaret fazlası elde etti.

Alman şirketleri üretimi Çin'e kaydırıyor

Artan rekabet birçok Alman şirketinin üretim stratejisini yeniden şekillendiriyor.

Alman makine üreticisi Aura, son altı ayda Çinli rakiplerin fiyat baskısının belirgin şekilde arttığını ve siparişlerde önemli düşüş yaşandığını açıkladı.

Şirket daha önce tüm üretimini Almanya'da gerçekleştirirken bugün üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini Çin'de yapıyor. Avrupa'daki mevcut koşulların devam etmesi halinde bu oranın yüzde 70'e kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa'da alarm zilleri çalıyor

Alman Makine ve Ekipman Üreticileri Birliği (VDMA), Çinli üreticilerin bugün küresel makine üretiminin yaklaşık üçte birini kontrol ettiğini belirtiyor.

Birliğe göre Çin'in pazar payının yüzde 40-50 seviyesine ulaşması, Avrupa makine sanayisi açısından kritik bir eşik oluşturacak.

Araştırmalar ayrıca Alman mekanik mühendislik şirketlerinin dörtte üçünden fazlasının, Çin rekabetini küresel ölçekte karşı karşıya oldukları en büyük stratejik sorun olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Serbest ticaretten korumacılığa

Çin rekabetinin hızlanması Avrupa'nın ticaret politikalarında da değişime yol açıyor.

Avrupa Birliği son iki yılda Çin'e yönelik rekor sayıda ticaret soruşturması başlatırken, daha kapsamlı ticaret koruma önlemleri üzerinde çalışıyor.

Uzun yıllar serbest ticaretin en güçlü savunucuları arasında yer alan Alman sanayi şirketleri de artık devlet destekli Çinli üreticilere karşı daha güçlü koruma mekanizmalarının devreye alınmasını talep ediyor.

Uzmanlara göre yüksek enerji maliyetleri, Avrupa ekonomisindeki zayıf talep ve Çin'in düşük maliyetli üretim modeli birlikte değerlendirildiğinde, Alman sanayisinin önümüzdeki yıllarda küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmesi kaçınılmaz görünüyor.