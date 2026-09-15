Çin alüminyumda rekor kırdı, üretim sınırı yaklaşıyor

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Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Çin’de izabe tesisleri, Orta Doğu’daki savaşın küresel arzda yarattığı açığı karşılamak amacıyla üretimi artırırken, ağustos ayında üretim yeni bir rekora ulaştı.

Ancak üretimdeki bu artış, sektör açısından yeni bir sınırı da gündeme getiriyor. Çin’in bir süredir uyguladığı yıllık 45 milyon tonluk üretim kapasitesi sınırına yaklaşılması, önümüzdeki dönemde hükümetin üretim üzerinde daha sıkı bir kontrol uygulayabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Küresel arz açığı Çin'i üretime itti

Çinli üreticilerin üretimi artırmasının arkasındaki temel unsurlardan biri, Orta Doğu'daki savaşın alüminyum piyasasında yarattığı arz sıkıntısı.

Bölgedeki üretim ve lojistik faaliyetlerinde yaşanan sorunlar küresel piyasadaki alüminyum arzını baskılarken, Çinli üreticiler artan talebi karşılamak için üretimi yükseltti. Bloomberg haberinin temel vurgusu da Çin'deki rekor üretimin küresel arz açığıyla bağlantılı olması.

Çin'in üretimdeki ağırlığı nedeniyle bu artış yalnızca ülke içindeki piyasayı değil, küresel alüminyum dengesini de doğrudan etkiliyor. Reuters'a göre Çin dünya alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiriyor.

45 milyon tonluk sınır kritik eşik

Çin'in alüminyum sektöründeki en önemli konu ise üretimin nereye kadar çıkabileceği.

Pekin, 2017 yılında aşırı kapasiteyi kontrol altına almak amacıyla bir üretim sınırı getirmişti. Yıllık kapasite yaklaşık 45 milyon tonla sınırlandırılmış durumda. Bu nedenle üretimdeki yeni rekor, Çin'in küresel arz açığını kapatırken aynı zamanda kendi üretim sınırına yaklaşması anlamına geliyor.

Piyasa açısından kritik soru ise bundan sonra Çin hükümetinin nasıl bir adım atacağı. Üretimin sınırı zorlaması halinde kapasite kontrollerinin sıkılaştırılması, küresel alüminyum piyasasındaki arz beklentilerini yeniden değiştirebilir.

Çin'in sanayi üretimi de hızlandı

Çin ekonomisinden gelen son veriler de üretim tarafındaki hareketliliği gösteriyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülkenin sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,2 arttı. Bu oran Temmuz ayındaki yüzde 4,5'lik artışın üzerinde gerçekleşti.

Ancak ekonominin diğer bölümlerinde aynı güç görülmüyor. Ağustos ayında perakende satışlar yalnızca yüzde 0,4 artarken, yılın ilk sekiz ayında sabit sermaye yatırımları yüzde 7,2 geriledi.