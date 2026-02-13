Çin, Bangladeş ile stratejik ortaklığı güçlendirmeye hazırlanıyor

Açıklamada, tarafların teknoloji transferi, yenilenebilir enerji ve lojistik gibi alanlarda yeni projeler geliştirmeyi planladığı vurgulandı. Kültürel ve eğitim değişim programlarının da ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Asya-Pasifik’te istikrar için koordineli adım

Bölgesel güvenlik konularına da değinen Lin Jian, iki ülkenin Asya-Pasifik bölgesinde istikrarın korunması ve ortak güvenlik çıkarlarının desteklenmesi için koordineli hareket edeceğini söyledi.

Uzmanlar, bu adımların hem ekonomik hem de diplomatik açıdan iki ülkeye katkı sağlayacağını belirtiyor.

Önümüzdeki aylarda üst düzey heyetler arası görüşmelerin yapılması planlanıyor; bu toplantılarla mevcut işbirliklerinin genişletilmesi ve yeni alanların belirlenmesi hedefleniyor.