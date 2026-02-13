  1. Ekonomim
Çin, Bangladeş ile stratejik ortaklığı güçlendirmeye hazırlanıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Bangladeş arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirme kararlılıklarını açıkladı.

Açıklamada, tarafların teknoloji transferi, yenilenebilir enerji ve lojistik gibi alanlarda yeni projeler geliştirmeyi planladığı vurgulandı. Kültürel ve eğitim değişim programlarının da ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Asya-Pasifik’te istikrar için koordineli adım

Bölgesel güvenlik konularına da değinen Lin Jian, iki ülkenin Asya-Pasifik bölgesinde istikrarın korunması ve ortak güvenlik çıkarlarının desteklenmesi için koordineli hareket edeceğini söyledi.

Uzmanlar, bu adımların hem ekonomik hem de diplomatik açıdan iki ülkeye katkı sağlayacağını belirtiyor.

Önümüzdeki aylarda üst düzey heyetler arası görüşmelerin yapılması planlanıyor; bu toplantılarla mevcut işbirliklerinin genişletilmesi ve yeni alanların belirlenmesi hedefleniyor.

