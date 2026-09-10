Çin bankacılığında ticari finansman atağı: Hacim 13,14 trilyon dolara ulaştı

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Çin bankacılık sektörünün ticari finansman alanındaki faaliyetleri 2025 yılında önemli ölçüde genişledi. Bankaların yurt dışı ödeme, tahsilat ve uzlaştırma işlemlerinin toplam hacmi, bir önceki döneme kıyasla yüzde 10,24 artış gösterdi. Böylece söz konusu işlemlerin toplam büyüklüğü 13,14 trilyon ABD dolarına ulaştı.

Ticari finansman hacmi yükseldi

Sektördeki hareketlilik yalnızca sınır ötesi işlemlerle sınırlı kalmadı. Çin’de bankaların yurt içi ve yurt dışına yönelik ticari finansman faaliyetlerinde de çift haneli büyüme kaydedildi. Ortaya çıkan tablo, bankacılık sektörünün ticari finansman alanındaki işlem hacminin 2025 boyunca belirgin biçimde genişlediğini ortaya koydu.

13,14 trilyon dolarlık işlem hacmi

Yurt dışı ödeme, tahsilat ve uzlaştırma işlemlerindeki yüzde 10,24’lük yükseliş sonucunda ulaşılan 13,14 trilyon dolarlık hacim, Çin bankacılık sektörünün uluslararası ticari işlemlerdeki faaliyetlerinin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

Yurt içi ve yurt dışı ticari finansmanındaki çift haneli büyüme de sektörün bu alandaki genişlemesini destekledi.