Çin Başbakanı küresel ekonomiyi canlandıracak mesajı verdi

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Çin Başbakanı Li Qiang, Guangzhou kentinde kapılarını açan 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) açılış törenine katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomik zorluklara ve değişen uluslararası şartlara rağmen fuarın kesintisiz gelişim sürdürmesinin uluslararası ticaret açısından kritik bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Birlikte büyüme ve yeni fırsatlar vurgusu

Li Qiang, ülkeler arasında pazarların birbirine bağlanmasının sıfır toplamlı bir rekabet alanı olmadığını, aksine yeni büyüme kapıları aralamanın en etkili yolu olduğunu dile getirdi. Uluslararası ticaretin yalnızca sayısal verilerden ibaret olmadığını vurgulayan Li, karşılıklı yarar prensibinin tek taraflı tavizler vermek anlamına gelmediğini, tarafların birbirini destekleyerek ortak gelişme sağlamasını hedeflediğini kaydetti.

Yüksek kaliteli kalkınma ve dev fuar başlıyor

Çin'in yüksek kaliteli kalkınma hedeflerini hayata geçirirken dışa açılma hamlelerini daha da artıracağını bildiren Başbakan Li, küresel ekonomiye ivme kazandırmak adına somut adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bugün resmen kapılarını açan ve 4 Kasım'a kadar sürecek olan 140. Kanton Fuarı, 1,55 milyon metrekarelik devasa alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 32 bin şirketin katılım sağladığı organizasyonda, yenilikçi ürünlerin yanı sıra çok sayıda çevre dostu ürün ve teknoloji sergileniyor.