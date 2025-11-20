Çin Başbakanı Li, Zambiya'yı ziyaret ediyor

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li, ülkeye varışında yaptığı açıklamada, ziyarette, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleşmeyi, karşılıklı faydaya dayalı pratik işbirliğini geliştirmeyi istedikleri mesajını verdi.

Li, "18 yıl aradan sonra Zambiya'yı ziyaret eden ilk üst düzey Çinli lider" oldu. En son önceki Devlet Başkanı Hu Cintao, 2007'de ülkeyi ziyaret etmişti.

Başbakan Li'nin ziyarette, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Zambiya'nın maden kaynaklarını, Tanzanya'nın Darüsselam Limanı'ndan Hint Okyanusu'na ulaştıracak Tanzanya-Zambiya Demir Yolu İdaresi projesi, Li'nin en önemli gündem maddesi olacak.

Demir yolu projesine Çin’den 1,4 milyar dolarlık yatırım

İki ülke arasında 1860 kilometrelik eski demir yolu hattının yenilenmesi ve genişletilmesini içeren proje için Çin'in 1,4 milyar dolar yatırım yapması ve bunun karşılığında hattın 30 yıllığına Çin şirketi tarafından işletilmesi öngörülüyor.

Adı "Tazara" olarak kısaltılan Tanzanya-Zambiya Demir Yolu İdaresi projesi, Zambiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çıkarılan bakır ve kobalt gibi sanayi için kritik madenlerin dünya pazarlarına ulaştırılması açısından stratejik önem arz ediyor.

Artan küresel jeopolitik rekabet, Afrika'nın bu bölgesindeki kaynakların hangi ulaştırma bağlantılarıyla dünyaya açılacağına dair farklı alternatifleri gündeme getiriyor.

ABD'nin desteklediği "Lobito Koridoru", bölgedeki maden kaynaklarını Angola'nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki Lobito Limanı üzerinden, Japonya'nın desteklediği "Nacala Koridoru" da Mozambik'in Hint Okyanusu kıyısındaki Nacala Limanı'ndan taşımayı hedefliyor.

Çinli şirketlerin işlettiği bakır madeninin çevre verdiği zarar

Li'nin, Çinli şirketlerin işlettiği bir bakır madeninin çevreye verdiği büyük çaplı zarar nedeniyle Zambiyalı yetkililerin yakınmalarıyla karşılaşması da muhtemel görünüyor.

Çin'in kamuya ait maden şirketlerinin yerel ortaklıkları olan Sino-Metals Leach Zambia ve NCF Africa Mining şirketlerinin ülkenin kuzeyinde işlettiği bir bakır madeninde, şubatta atık barajının yıkılması sonucu 50 milyon litre asidik atık Kitwe şehri yakınından geçen Kafue Nehri'ne karışmıştı.

Nehir boyundaki tarım alanlarının tahribatına yol açan olay nedeniyle 200 Zambiyalı çiftçi, Çinli şirketlere zararın giderilmesi ve uzun vadeli çevre yenileme çalışmaları için karşılanması için 80 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.