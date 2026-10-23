Çin BM Güvenlik Konseyinde gelişmekte olan ülkelere daha fazla söz hakkı tanınmasını istedi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformuna yönelik kritik bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda kürsüye çıkan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, BMGK reformunun temel amacının gelişmiş ülkelerin aşırı temsil edildiği mevcut dengesiz yapıyı ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Çin'in; Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve çalışma verimliliğini artırmak, küresel krizlere çok daha etkin yanıt vermek ve BM Şartı'nın uygulanmasını güçlendirmek amacıyla atılacak gerekli ve makul reform adımlarını desteklediğini ifade eden Fu Cong, sürecin önceliğinin gelişmekte olan ülkelerin temsil gücünü artırmak olması gerektiğinin altını çizdi.

Uzlaşı ve müzakere vurgusu

Reform süreçlerinin tüm BM üye ülkeleri arasında sağlanacak karşılıklı uzlaşı temelinde ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine dikkat çeken Çinli temsilci, yeterli görüş birliği sağlanmadan aceleyle hazırlanacak tek taraflı planların ülkeler arasındaki çelişkileri derinleştireceği uyarısında bulundu. Hükümetlerarası müzakerelerin bu süreçteki en temel mekanizma olmaya devam etmesi gerektiğini belirten Fu Cong, Çin'in daha adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin inşası için tüm taraflarla iş birliği yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.