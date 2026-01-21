Çin: BM merkezli uluslararası düzene bağlılığımız sürüyor

Çin yönetimi, Gazze için oluşturulan “Barış Kurulu”na ilişkin tartışmalar sürerken, Birleşmiş Milletler'in küresel sistemdeki rolüne verdiği desteği bir kez daha vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin’in çok taraflılık ilkesini benimsediğini ve bu yaklaşımın değişmeyeceğini söyledi.

Guo, uluslararası ortamda yaşanan gelişmelerden bağımsız olarak Çin’in, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası düzene, BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine ve uluslararası hukuka dayalı sisteme bağlı kalacağını ifade etti. Sözcü, Çin’in Gazze için kurulan Barış Kurulu’na katılıp katılmayacağına ilişkin ise değerlendirme yapmaktan kaçındı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla oluşturulan Barış Kurulu’na Çin’in de davet edildiğini açıklamıştı. Trump daha önce, söz konusu yapının zamanla Birleşmiş Milletlerin yerini alabilecek bir mekanizma olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kasım 2025’te aldığı bir kararla, Trump tarafından açıklanan Gazze planına destek verilmesini kararlaştırmıştı. Bu çerçevede, başkanlığını Trump’ın üstlendiği Barış Kurulu oluşturulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu kurulun kurucu üyeleri arasında yer almıştı.

Diplomatik kaynaklara göre yeni yapı, Barış Kurulu, Barış Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu olmak üzere üç ana organdan oluşuyor. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise ocak ayında Gazze planının ikinci aşamasının hayata geçirildiğini duyurmuştu.