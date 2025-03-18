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Çin, CERES-1 roketiyle uzaya 8 uydu fırlattı!

Çin, özel şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 8 uyduyu uzaya yolladı.

Haber Merkezi
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Çin, CERES-1 roketiyle uzaya 8 uydu fırlattı!
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yünyao-1 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 uyduları ile AIRSAT 06 ve 07 uyduları, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu CERES-1 roketiyle yapılan 17'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Galactic Energy tarafından geliştirilen 19 metre uzunluğundaki ve 1,4 metre genişliğindeki CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. CERES-1 ile şimdiye kadar 71 uydu yörüngeye taşındı.

CERES-1 roketi 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler, i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

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