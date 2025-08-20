Çin çocuk bakım yardımını gelir vergisinden muaf tuttu

Çin, düşen doğum oranlarını dengelemek amacıyla ülke genelinde uygulanacak kapsamlı bir teşvik programını devreye almıştı.

Çocuk bakım yardımı gelir vergisinden muaf tutulacak

Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, çocuk bakım sübvansiyonlarının bireysel gelir vergisinden muaf tutulacağını duyurdu. Bu politika geriye dönük olarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Çocuk başına 500 dolar verilecek

Bu vergi muafiyeti, Çin’in bu yılın Temmuz ayında üç yaşına kadar olan çocuklar için getirdiği yıllık 3.600 yuan (yaklaşık 500 dolar) tutarındaki çocuk bakım sübvansiyonu için geçerli olacak.

Bu önlem, Çin yetkililerinin ülkenin düşen doğum oranını ele almak için küçük çocuklu ailelere yönelik finansal teşvikler sunma çabalarının en son örneğini temsil ediyor.

20 milyon aile yararlanacak

Yardımların yaklaşık 20 milyon ailenin çocuk yetiştirme masraflarına yardımcı olması bekleniyor. Programla, ebeveynlere çocuk başına toplam 10 bin 800 yuan ödeme yapılacak. Ayrıca Çin basını, söz konusu politikanın bu yılın başından itibaren geriye dönük olarak uygulanacağını duyururken, 2022 ile 2024 yılları arasında çocuk sahibi olan aileler de kısmi yardım için başvurabilecek.

Çin çocuk yetiştirmenin en pahalı olduğu yerlerden biri

Çin merkezli YuWa Nüfus Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülke göreceli olarak çocuk sahibi olmak için dünyanın en pahalı yerleri arasında yer alıyor. Araştırmada, Çin'de bir çocuğu 17 yaşına kadar büyütmenin maliyetinin ortalama 75 bin 700 dolar olduğu kaydedildi.

Ocak ayında açıklanan resmi rakamlara göre, Çin'in nüfusu 2024 yılında üst üste üçüncü kez azalırken Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, Çin'de 2024 yılında 9,54 milyon bebek dünyaya geldi.