Çin Cumhurbaşkanı Şi 7 yıl sonra Hindistan'da: BRICS Zirvesi için Yeni Delhi'ye ulaştı
Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, 18. BRICS Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye ulaştı. Bu temas, Şi'nin yedi yıl aradan sonra Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, temaslarda bulunmak üzere özel uçakla Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye ulaştı. Şi'nin bu ziyareti, yedi yıllık bir aranın ardından Hindistan'a yaptığı ilk ziyaret olması bakımından diplomatik açıdan öne çıkıyor.
Modi'nin davetiyle zirveye katılıyor
Çin Lideri Şi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin resmi daveti üzerine Yeni Delhi'ye gitti. Ziyaret kapsamında Şi Jinping, kentte düzenlenecek olan 18. BRICS Liderler Zirvesi’ne katılarak görüşmeler gerçekleştirecek.