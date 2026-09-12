Çin Cumhurbaşkanı Şi 7 yıl sonra Hindistan'da: BRICS Zirvesi için Yeni Delhi'ye ulaştı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping, temaslarda bulunmak üzere özel uçakla Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’ye ulaştı. Şi'nin bu ziyareti, yedi yıllık bir aranın ardından Hindistan'a yaptığı ilk ziyaret olması bakımından diplomatik açıdan öne çıkıyor.

Modi'nin davetiyle zirveye katılıyor

Çin Lideri Şi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin resmi daveti üzerine Yeni Delhi'ye gitti. Ziyaret kapsamında Şi Jinping, kentte düzenlenecek olan 18. BRICS Liderler Zirvesi’ne katılarak görüşmeler gerçekleştirecek.