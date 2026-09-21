Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ABD'li öğrencilere mektup göndererek dostluk çağrısında bulundu

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'i ziyaret eden Amerikalı üniversite öğrencilerinin kendisine ilettiği mektuba cevaben bir mesaj kaleme aldı. Xi, öğrencilerin ülkedeki temaslarından memnun ayrılmalarını sevinçle karşıladığını belirterek gençlik diplomasisinin önemine dikkat çekti.

Ortak sorumluluk ve geleceğe yatırım

Mektubunda küresel sorumluluklara vurgu yapan Xi Jinping, Çinli ve Amerikalı gençlerin aynı gezegeni paylaştığını ve dönemin getirdiği yükümlülükleri birlikte üstlendiğini dile getirdi. Genç kitlenin iki toplumun birbirini daha iyi anlamasında köprü vazifesi görebileceğini belirten Çin Lideri, öğrencileri ikili ilişkilerin istikrarlı biçimde ilerlemesine katkı sunmaya davet etti.

Amerikalı öğrencilerden Pekin'e mesaj

Harvard Üniversitesi dahil olmak üzere ABD'nin 10 farklı yükseköğretim kurumundan yaklaşık 100 öğrenci, Çin-ABD Gençlik Değişim Etkinliği kapsamındaki Çin gezilerinin ardından Xi Jinping'e ortak bir mektup göndermişti. Ziyaret izlenimlerini paylaşan gençler, iki halk arasındaki anlayışın artırılması ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki temennilerini iletmişti.