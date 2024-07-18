Çin demiryolları yolcu ve yük taşımacılığında dünya lideri oldu

Çin Demiryolu tarafından verilen bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında Çin’in demiryolları toplam 2 milyar 96 milyon yolcu taşıdı ve yolcu taşıma hacmi 777 milyar 952 milyon yolcu-km’ye ulaştı.

CGTN Türk’ün haberine göre, "Aynı dönemde toplam 1,92 milyar ton yük taşındı ve yük taşıma hacmi 1 trilyon 577 milyar 685 milyon ton-km’yi geçti.

Bu veriler, Çin’in demiryollarının yolcu hacmi, yolcu taşıma hacmi, yük hacmi ve yük taşıma hacmi gibi göstergelerde dünya lideri olduğunu gösteriyor.

Yolcu taşımacılığında, yılın ilk yarısında Çin’de günde ortalama 10 bin 256 yolcu tren seferi gerçekleştirilerek, yıllık ortalama yüzde 9,4 artış kaydetti."