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Çin, derin deniz sondajında yeni bir eşiği aştı

Çin'in derin deniz sondaj gemisi Mıngşian, Güney Çin Denizi'nde 5 bin metre derinlikten bazalt numuneleri çıkararak bu alanda ulusal düzeyde yeni bir eşiği aştı.

Haber Merkezi
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Çin, derin deniz sondajında yeni bir eşiği aştı
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Xinhua'nın haberine göre, Guangcou Jeolojik Araştırmalar Kurumunun yürüttüğü araştırma görevi kapsamında 5 bin metre derinlikteki deniz tabanından 4,27 metre uzunluğunda bazalt kayacı çıkarıldı.

Çin, böylece ABD ve Japonya'nın ardından sondalarla bu derinlikten kaya numuneleri çıkarabilen 3. ülke oldu.

Uluslararası Okyanus Keşif Programı standartlarının ilk kez uygulandığı araştırma görevinde Çin ekibi, ayrıca ilk kez numunelerin çok parametreli işlenmesi ve analizini yerinde gerçekleştirdi.

Çin'in ilk yerli üretim okyanus sondaj gemisi Mıngşian, 2024'te hizmete alınmıştı.