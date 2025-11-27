Çin devi Puma'yı satın almak için teklif vermeye hazırlanıyor

Çinli spor giyim şirketi Anta Sports’un Puma’nın olası satışıyla ilgilenen şirketler arasında yer aldığı iddia edildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Hong Kong’da işlem gören Anta’nın, Puma için teklif vermeyi değerlendirmek amacıyla bir danışmanla birlikte çalıştığı belirtildi.

Bilgilerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, şirketin bir teklif verme kararı alması haline bir özel sermaye şirketiyle ortaklık kurabileceğini söyledi.

Puma hisseleri, Almanya’nın Tradegate borsasında en son kapanışına kıyasla yüzde 11 yükseldi.

Kaynaklar diğer potansiyel teklif sahipleri arasında Çinli rakip spor giyim firması Li Ning Co’nun da olabileceğini belirttiler.

Efsanevi jimnastikçi tarafından kurulan Li Ning’in, Puma’yı erken aşamada değerlendirmesi kapsamında bankalarla finansman seçeneklerini görüştüğü belirtildi.

Ayrıca Puma’nın, Japonya’nın Asics gibi spor giyim şirketlerinin de ilgisini çekebileceği ifade edildi.

Piyasa değeri 2,5 milyar euro

Söylentilere göre görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve hangi adayların teklif sürecine devam edeceği belirsiz.

Puma’nın en büyük hissedarı olan Fransa’nın milyarder Pinault ailesinin değerleme beklentileri, olası bir işlem için büyük bir engel oluşturabilir. Puma hisseleri bu yıl Frankfurt’ta yüzde 62 değer kaybederek şirkete 2,5 milyar euro (2,9 milyar dolar) piyasa değeri bıraktı.

Pinault ailesinin Artémis adlı holding şirketi, şirketin yıllık raporuna göre geçen yıl sonunda Puma’nın yüzde 29’una sahipti.

Fila ve Jack Wolfskin gibi markalara sahip olan Anta, Hong Kong’da bu yıl yüzde 10 değer kazandı ve şirketin piyasa değeri 31 milyar dolara ulaştı. Anta liderliğindeki ve Asya özel sermaye firması FountainVest Partners’ın da dahil olduğu bir konsorsiyum, 2019’da Salomon ve Arc’teryx gibi markaların sahibi olan Amer Sports’u 5,2 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Li Ning’in hisseleri 2025’te yaklaşık yüzde 8 yükselerek şirketin piyasa değerini neredeyse 6 milyar dolara çıkardı.

Bloomberg News’in sorusuna yanıt olarak Li Ning, yaptığı açıklamada marka büyümesine odaklanmaya devam ettiğini ve Puma’ya ilişkin herhangi bir kapsamlı müzakere veya değerlendirmenin yapılmadığını belirtti.

Puma’nın toparlanma stratejisi

Artémis’in yönetici ortağı François-Henri Pinault, eylül ayında Puma’daki payın “ilginç” ancak “stratejik olmadığını” ve bu holdingle ilgili seçeneklerin açık tutulduğunu söyledi.

Puma, son yıllarda tüketicilerde pek heyecan yaratamayan ürünlerinin ardından, yeni CEO Arthur Hoeld yönetiminde kendini toparlamaya çalışıyor.

Alman şirketi temmuz ayında eski Adidas yöneticisi Andreas Hubert’i COO olarak atadı. Hubert, Adidas’ta 20 yıllık deneyime sahip olup son dört yıldır şirketin bilgi teknolojileri direktörü olarak görev yapıyordu.

1948’de kurulan Puma, geçen yıl 281,6 milyon euro net gelir ve 8,8 milyar euro satış açıkladı. Sponsorlukları arasında İngiltere Premier Lig takımı Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı bulunuyor.

Puma geçen ay 900 ek işten çıkarma planladığını ve odağını koşu, futbol ve antrenmana yönelteceğini açıkladı.

Marka yeni ürünler geliştirilirken daha ilgi çekici hikayeler oluşturmak amacıyla pazarlama çalışmalarını da yeniliyor. Böylece markanın tüketiciler için daha cazip hale gelmesi hedefleniyor.

Puma’nın amacı 2027’ye kadar yeniden büyümeye dönmek, küresel olarak ilk üç spor markası arasına girmek ve orta vadede sağlıklı kar elde etmek.