Çin Devlet Başkanı Şi, Suudi Arabistan'dan ayrıldı: Tarihi bir kilometre taşı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği 3 günlük resmi ziyaretin ardından başkent Riyad'dan ayrıldığı bildirildi.

Arabnews'te yer alan habere göre, Devlet Başkanı Şi, Suud Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile Riyad Valisi Prens Faysal bin Bender bin Abdulaziz tarafından sabah saatlerinde Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndan törenle ülkesine uğurlandı.

Ülkeye 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Başkan Şi, programı kapsamında Suudi Arabistan-Çin Zirvesi, Çin-Körfez Zirvesi ve Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ne katılmıştı.

Resmi temasları kapsamında birçok önemli isimle bir araya gelen Başkan Şi, yaptığı görüşmeleri enerji zengini Orta Doğu ülkeleriyle ilişkiler için "tarihi bir kilometre taşı" olarak nitelendirmişti.

Başkan Şi, Riyad'daki zirve toplantılarında Körfez ülkeleriyle yakın güvenlik ve enerji bağlarının altını çizerek, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük gelişmelere sahne olduğunu söylemişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Arap ülkelerinden liderlerin geniş katılımıyla Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi düzenlenmişti.

Zirvenin sonlanmasıyla yayımlanan Riyad Bildirisi'ne göre, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin desteklenmesi, taraflar arasında ortaklığın pekiştirilmesi ve bir sonraki zirvenin Pekin'de düzenlenmesi kararları alınmıştı.

Bildiride, Filistin meselesinin Orta Doğu'nun temel meselesi olduğu ve bu soruna iki devletli çözüm modeline binaen adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiği kaydedilmiş, Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan krizlere çözüm bulmak için uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak hareket edilmesi gerektiği belirtilmişti.

İran'dan tepki

İran, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında iki ülke tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Tahran'ın bölge ülkelerine müdahale ettiğine dair suçlamalara yer verilmesine tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette ülkesine yönelik suçlamaya yanıt verdi.

Suudi Arabistan'ı ABD ile birlikte bölgede terörü desteklemekle suçlayan Cemşidi, "Pekin'deki meslektaşlarıma bir hatırlatma: Suudiler, ABD ile birlikte Suriye'de DEAŞ ve El Kaide'yi destekleyip Yemen'e gaddarca davranırken İran bölgesel istikrar ve güvenliği yeniden sağlamak ve güvensizliğin hem Doğu'ya hem de Batı'ya yayılmasını önlemek için terörist gruplarla savaştı." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin Suudi Arabistan ziyareti sırasında iki ülke ortak bir açıklama yayınlamış ve açıklamanın bir bölümünde İran'a "diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması" çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, "İran'ın iyi komşuluk ilkesine saygı göstermesinin önemi" de vurgulanırken iki ülkenin ayrıca "İran'ın nükleer programının barışçıl doğasından emin olmak için işbirliğini güçlendirme ihtiyacı" konusunda anlaştığı ifade edilmişti.