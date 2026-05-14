Çin Devlet Başkanı Şi'de Trump'a Tayvan konusunda 'çatışma' uyarısı

Xinhua'nın haberine göre, Trump ile başkent Pekin'de bir araya gelen Şi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin, iki ülke arasındaki "en büyük ortak payda" olduğunu ifade etti.

Tayvan meselesinin ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konu olduğunu belirten Şi, Trump'a Tayvan konusunun iyi yönetilmesi halinde ilişkilerin istikrarını koruyacağını, aksi takdirde iki ülke arasında "çatışmalar yaşanabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye" atacağını söyledi.