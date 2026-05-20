Çin Devlet Başkanı Şi'den 'Orta Doğu’da çatışmaların durdurulması' çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah başkent Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda, resmi ziyaret için Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Şi, görüşmede yaptığı konuşmada, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde durumun savaş ile barış arasında kritik bir noktada olduğunu belirterek, savaşın acilen durdurulması gerektiğini ve özellikle barış görüşmelerinde ısrarcı olunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Şi, “Savaşların mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi enerji arzının istikrarını korumaya, sanayi zincirinin kesintisiz işleyişini sağlamaya ve küresel ticaret düzeninin muhafaza edilmesine olumlu katkı sunacak” diye konuştu.

Şi, bu yılın Çin-Rusya Stratejik İşbirliği Ortaklık İlişkileri’nin kurulmasının 30’uncu yıl dönümü ve ‘Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması’nın imzalanmasının 25’inci yıl dönümü olduğunu dile getirdi. 25 yıl önce Çin ile Rusya’nın antlaşmayı imzalayarak uzun vadeli iyi komşuluk ilişkileri ve kapsamlı stratejik iş birliğinin kurumsal temelini yasal bir çerçeve içinde oluşturduğunu vurgulayan Şi, bu sayede Çin-Rusya ilişkilerinin o günden itibaren büyük bir sıçrama kaydettiğini bildirdi.

Şi: Adil 'Küresel Yönetişim Sistemi' kurulmalı

Şi Cinping, iki taraf arasında karşılıklı siyasi güvenin sürekli derinleştiğini, ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, bilim, teknoloji, kültür ile yerel yönetimler gibi alanlardaki iş birliğinin ilerlediğini ve halklar arasındaki bağların güçlendiğini kaydetti. Çin-Rusya ikili ilişkilerinin daha fazla başarının elde edildiği hızlı gelişen bir aşamaya girdiğinin altını çizen Şi, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyeleri ve dünyanın önemli büyük güçleri olarak Çin ile Rusya, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla daha nitelikli kapsamlı stratejik koordinasyon sayesinde her iki ülkenin kalkınmasına ivme kazandırmalı ve daha adil bir 'küresel yönetişim sistemi' kurmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Putin: Çin ile iş birliğini sürdüreceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rusya-Çin ilişkilerinin hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını aktardı. Olumsuz dış koşulların varlığına rağmen Rusya ile Çin arasındaki etkileşimin güçlü ve yüksek bir ivme yakaladığına dikkati çeken Putin, “Ticaret hacmimiz son 25 yılda 30 kat arttı. Birkaç yıldır da 200 milyar doları rahat şekilde aşıyor. Orta Doğu'da krizin devam ettiği bir dönemde Rusya enerji kaynaklarında güvenilir bir tedarikçi, Çin de bu kaynakların sorumlu bir müşterisi olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya-Çin iş birliğinin uluslararası alandaki istikrarına işaret ederek, “Dünyada gerginliklerin hakim olduğu bir dönemde Çin ile BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve G20 gibi çok taraflı platformlarda yakın iletişimi ve iş birliğini sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Rusya ile Çin'den bakanlar ve üst düzey yetkililer, Putin ile Şi'nin huzurunda ekonomi, ulaştırma, teknoloji de dahil çeşitli alanlarda 20'den fazla belgeye imza attı.