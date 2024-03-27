Çin Devlet Başkanı Xi, ABD’li CEO’larla buluştu

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki jeopolitik ve ticari gerilimlere rağmen, Çin Kalkınma Forumu için Pekin’de bulunan yaklaşık 20 ABD’li CEO Xi ile Büyük Halk Salonu’nda bir araya geldiği belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklar toplantının yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü söyledi.

Çin basınında yer alan bilgilere göre Blackstone, Qualcomm ve FedEx gibi şirketlerin yanı sıra, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Başkanı ve ABD-Çin İş Konseyi Başkanı da toplantıya katılan isimler arasında.

Bloomberg’de yer alan habere göre Xi, ABD’li CEO’lara “Çin ekonomisinin henüz zirveyi görmediğini ve ABD’li şirketlerin Çin’e yatırım yapması gerektiğini” söyledi.

Bu yıl yüzde 5 büyüme hedefi olan Pekin, ülkeye yapılan yabancı yatırımlardaki düşüşü tersine çevirmek istiyor. Resmi veriler ülkeye yapılan yabancı yatırımların 2023 yılında yatırımcı endişelerinin de etkisiyle yüzde 8 düştüğünü gösteriyor.

ABD, Çin’den ithal edilen elektrikli araçların ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair bir soruşturma açmaya hazırlanırken, Çin CEO’larla toplantı öncesinde salı günü Dünya Ticaret Örgütü’ne ABD’nin elektrikli araç teşvikleri konusunda resmi şikayette bulunmuştu. Hafta başında ise ABD ve İngiltere’de Çinli hackerların siyasetçileri, şirketleri, İngiliz seçmenleri ve Çin karşıtlarını hedef aldığı iddia edilmişti. Öte yandan Pekin hükümet çalışanlarına iPhone ve Tesla kullanımını yasaklamıştı.