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Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ın daveti üzerine ABD'ye gidiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ın daveti üzerine ABD'ye gidiyor
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Çin ile ABD arasında diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde, yeni bir ziyaret gündeme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Xi'nin ziyaret sırasında "Çin-ABD ilişkileri ile dünya barışı ve kalkınmasını ilgilendiren önemli konularda Başkan Trump ile kapsamlı görüş alışverişinde bulunacağını" söyledi.

Guo Jiakun, iki ülke liderlerinin altı aylık dönem içinde karşılıklı ziyaretlerde bulunmasının "tarihi ve dönüm noktası niteliğinde bir öneme sahip olduğunu" belirtti. Guo açıklamasında "Çin, diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, iki ülke halklarının refahını sürekli olarak artırmak ve dünya barışını, istikrarını ve refahını desteklemek için ABD ile birlikte çalışmaya hazırdır" ifadelerini kulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Trump'ın bu ziyareti 9 yıl aradan sonra bir ABD başkanının gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olmuştu.

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