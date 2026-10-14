Çin dış ticaretinde tarihi rekor geldi

Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından paylaşılan resmi verilere göre, ocak-eylül döneminde ülkenin mal ticaretindeki toplam ithalat ve ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla yaklaşık 5,97 trilyon ABD dolarına (39,94 trilyon yuan) yükseldi. Bu dönemde ihracat yüzde 16,4 artışla 23,2 trilyon yuana çıkarken, ithalat yüzde 22,3 artışla 16,74 trilyon yuana ulaştı. Çin'in toplam dış ticaret hacmi böylece art arda altı ay boyunca yıllık bazda çift haneli büyüme kaydetti.

Eylül ayında 5 trilyon yuan sınırı aşıldı

Yılın dokuzuncu ayında yakalanan ivmeyle birlikte aylık bazda tarihi bir eşik geride bırakıldı. Eylülde toplam dış ticaret hacmi yüzde 27,5 oranında artarak 5,16 trilyon yuana yükseldi. Söz konusu ayda ihracat yüzde 29,6 artışla 3,03 trilyon yuana, ithalat ise yüzde 24,6 artışla 2,13 trilyon yuana ulaştı. Bu sonuçla aylık dış ticaret hacmi tarihte ilk kez 5 trilyon yuan sınırını aşmış oldu.

180'den fazla ülke ve bölgeyle ticaret genişledi

Ocak-eylül döneminde Çin, 180'den fazla ülke ve bölgeyle ticaret hacminde artış kaydetti. Serbest ticaret ortaklarıyla gerçekleştirilen toplam ticaret yüzde 30 artışla 19,55 trilyon yuana çıkarken, APEC üyesi ekonomilerle ticaret hacmi yüzde 23,9 artarak 24,07 trilyon yuana ulaştı. Bölgesel bazda ASEAN ülkeleriyle ticaret yüzde 22,7 artışla 6,84 trilyon yuana, Avrupa Birliği ile ticaret yüzde 8,4 artışla 4,78 trilyon yuana ve ABD ile ticaret hacmi yüzde 4,1 artışla 3,18 trilyon yuana yükseldi.

Yüksek teknoloji ve çevre dostu ürünler ön planda

İlk üç çeyrekte Çin'in toplam ihracatındaki artışın yüzde 90'lık kısmı ekipman imalat sanayisinden geldi. Akıllı ve çevre dostu ürünlerin ihracattaki payı artmaya devam ederken; entegre devre ihracatı yıllık bazda yüzde 99,1, elektrikli araç ihracatı yüzde 72,3, lityum pil ihracatı yüzde 36,4 ve rüzgâr türbini jeneratör setlerinin ihracatı yüzde 22,4 oranında büyüdü.

Özel sektörün dış ticaretteki payı yükseldi

Çin'de özel işletmelerin dış ticaret hacmi yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 19,1 artarak 22,73 trilyon yuana çıktı ve özel sektörün toplam dış ticaretteki payı yüzde 56,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancı sermayeli işletmelerin dış ticaret hacmi yüzde 19 artışla 11,69 trilyon yuana, kamu işletmelerinin ticaret hacmi ise yüzde 17,8 artışla 5,46 trilyon yuana ulaştı. Uzmanlar, açıklanan bu verilerin dış ticaretin zorluklara rağmen güçlü duruşunu koruduğunu ve yılın son çeyreğindeki büyüme beklentilerini desteklediğini belirtiyor.