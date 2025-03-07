Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den istikrar mesajı

Bakan Vang, Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de "Çin'in Dış Politikası ve Dış İlişkileri" başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Çin'in 2024'te diplomatik çabalarında önemli ilerleme kaydettiğini, değişimler ve çalkantılar içindeki dünyaya ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlamaya çalıştığını vurgulayan Vang, yeni yılda da uluslararası durumun zorluklar ve belirsizliklerle dolu olduğunu, Çin'in barışı ve istikrarı korumayı, eşitliği ve adaleti savunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Vang, dünyanın değişken ve çalkantılı bir döneme girdiği, ülkelerin, özellikle büyük ülkelerin yapacağı tercihlerin zamanın doğrultusunu ve dünyanın geleceğini biçimlendireceğini belirterek, "Çin diplomasisi tarihin doğru tarafında yer alacak ve insanlığın ilerlemesinden yana olacak. Belirsizliklerle dolu dünyaya istikrar sağlayacağız." dedi.

Çinli Bakan, ülkesinin dünya barışı için çalışan adil bir güç olacağını, eşitlik, açıklık ve işbirliği anlayışı içinde küresel ortaklıklarını geliştirerek krizlerin çözümüne Çin'in katkısını sunacağını, "Küresel Güney" ülkelerinin birlik içinde güç kazandığı yeni bir sayfayı açacağını kaydetti.

ABD ile ilişkiler

Vang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü ve "Önce Amerika" diye adlandırdığı politika çerçevesinde attığı adımların, uluslararası örgütlerinden ve anlaşmalardan çekilmesi, yabancı ülkelere yardımları kesmesi ve geleneksel müttefikleriyle yaşadığı çatışmaların, Çin'in uluslararası ilişkilerde küresel düzeni şekillendirebileceği daha büyük bir rol oynaması için stratejik bir fırsat sunup sunmadığına ilişkin soruya yanıt olarak şunları söyledi:

"Dünyada 190'dan fazla ülke var. Bunların tümü benim ülkem öncelikli dese ve güçlü olma takıntısına girse ne olur? Orman kanunu dünyaya yeniden hakim olur. Bunun bedelini önce küçük ve zayıf ülkeler öder, uluslararası normlar ve düzen temelinden sarsılır. Büyük bir ülke önce kendi uluslararası yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmeli. Bencil çıkarları ilkelerin önüne koymamalı, gücünü zayıf olana zorbalık yapmak için kullanmamalı."

Trump yönetiminin fentanil kaçakçılığını gerekçe göstererek Çin'e yönelik gümrük tarifelerini artırmasının kabul edilmeyeceğini vurgulayan Vang, "Hiçbir ülke hem Çin'i bastırmaya çalışıp hem de iyi ilişkiler kuracağı fantezisini kurmamalı. Bu iki yüzlü eylemler ikili ilişkilerin istikrarı ve karşılıklı güven inşasına zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Vang, ABD'nin keyfi tarife politikasına geri dönmemesi gerektiğini belirterek, "ABD, tarife ve ticaret savaşlarından ne kazandı diye kendine sormalı. Ticaret açığı arttı mı azaldı mı? İmalat sanayi daha fazla mı yoksa daha az mı rekabetçi hale geldi? Enflasyon yükseldi mi düştü mü? Halkının yaşamı daha iyi mi gitti kötüye mi?" diye konuştu.

Küresel Güney

"Küresel Güney" olarak adlandırılan gelişmekte olan ülkelerin bugün küresel gayrı safi hasılanın yüzde 40'ını temsil ettiğini, küresel ekonomik büyümenin yüzde 80'ine katkı sağladığına dikkati çeken Vang, "Küresel Güney, dünyanın barışı, kalkınması ve küresel yönetimin geliştirilmesi için kilit güç konumunda. Küresel Güney ülkeleri istikrarın ve dünyayı daha iyi bir yer yapmanın anahtarını elinde tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, BRICS Topluluğunun bu yıl Endonezya'nın üyeliği ve 9 ülkenin de ortak olarak katılımıyla giderek büyüdüğünü, Küresel Güney'in işbirliğinin belkemiği ve büyümesinin motoru olma yolunda olduğuna işaret etti.

Bu yıl Çin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Brezilya'nın BRICS ve Güney Afrika'nın G20 zirve toplantılarına ev sahipliği yapacağını hatırlatan Vang, bunun Küresel Güney ülkelerinin küresel yönetimde sesinin temsilinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Vang, Çin'in tarihte sömürgeciliğe ve hegemonyaya karşı verdiği mücadeleyle Küresel Güney'in doğal bir üyesi olduğuna dikkati çekerek, "Dünya nasıl değişirse değişsin Çin'in kalbi daima Küresel Güney'de olacak, Küresel Güney'de derine kök salacaktır." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD ve Rusya arasında Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için başlatılan müzakerelerin, Çin-Rusya ilişkilerini nasıl etkileyeceğine dair soruya yanıt veren Vang, iki komşu ülke arasındaki iyi ilişkilerin tarihsel tecrübeye dayalı stratejik bir tercih olduğunu ve uluslararası manzara ne şekilde değişirse değişsin, bu ilişkinin doğrultusunu kaybetmeyeceğini belirtti.

Vang, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çin'in başından bu yana tarafsız ve objektif olduğunu, krizin siyasi çözümüne yönelik çabaları desteklediğini, Devlet Başkanı Şi Cinping'in çatışmanın başlamasından itibaren krizin çözümü için önerilerde bulunduğunu, Çin'in bu konuda bir tutum belgesi yayınladığı, Avrasya İşleri Özel Temsilcisi'nin taraf ülkelere yollayarak mekik diplomasisi yürüttüğünü ve son olarak bir grup ülkeyle "Barışın Dostları" inisiyatifine öncülük ettiğini anlattı.

Ukrayna krizinin 3 yıldır devam ettiğini, geçmişe dönüp bakıldığında aslında trajediden kaçınılabileceğinin görüldüğünü, herkesin bundan bir ders çıkarması gerektiğinin altını çizen Vang, "Güvenlik eşit ve karşılıklı olmalıdır. Hiçbir ülke kendi güvenliğini diğerinin güvensizliği üzerine kurmamalı." ifadesini kullandı.

Vang, Çin'in krizin barışçı çözümü için uluslararası toplumla birlikte yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtirken, ülkesinin savaş sonrası olası barış gücüne katılıma dair sorulan soruya yanıt vermekten kaçındı.

Gazze

Vang Yi, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve bölgede yaşayan Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına karşı çıktıklarını bildirdi.

AA muhabirinin Çin'in Orta Doğu'daki rolü ve Trump'ın Gazze planına ilişkin sorusunu Vang, "Gazze, Filistinlilere aittir, Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Gazze'nin statüsünü zorla değiştirmek barış değil yalnızca kaos getirecektir." şeklinde yanıtladı.

Çin'in Gazze'de barışın sağlanması için Mısır ve diğer Arap ülkeleri öncülüğündeki planı desteklediğini ifade eden Vang, ABD'yi adını anmadan eleştirerek, "Eğer büyük ülke, Gazze halkını gerçekten umursuyorsa kapsamlı ve kalıcı barışı teşvik etmeli, insani yardımı artırmalı, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi' ilkesini gözeterek Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamalı." diye konuştu.

Çinli Bakan, Filistinli taraflara, Pekin Deklarasyonu'ndaki irade beyanına uygun olarak aralarında birliği sağlama çağrısında bulunurken Orta Doğu'daki tüm tarafların farklılıklarını kenara bırakarak Filistin Devleti'ni desteklemesi, uluslararası toplumun da İsrail ile Filistin arasında barışı teşvik için mutabakat inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Güney Çin Denizi

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimlerden bölge dışı güçleri sorumlu tutan Vang, "Filipinler'in denizdeki her hamlesinin gerisinde dış güçler tarafından yazılan bir senaryo var. Bu senaryo Batı medyası tarafından canlı yayınlanıyor ve olay örgüsü daima Çin'i karalamaya yönelik oluyor." dedi.

Çinli Bakan, kıyıdaş ülkeler arasında Davranış Kuralları Mutabakatı'nın sonuçlandırılmasının öneminin altını çizdi.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan sorununa değinen Vang, bir kez daha Tayvan'ın bir ülke olmadığını, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Japon işgalinden kurtarılan Tayvan'ın Çin topraklarına iade edildiğini ve Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Vang, Tayvan'ın bağımsızlığına destek vermenin Tayvan Boğazı'nda istikrarsızlığa yol açacağını, Çin'i çevrelemek için Tayvan'ı kullanmanın boş bir çaba olduğunu savundu.

Bu yıl Tayvan sorununu Japonya ile ilişkiler bağlamında da gündeme getiren Vang, Japonya'da bazı kimselerin Tayvan'ın bağımsızlığı savunan güçleri arka planda desteklediğini iddia etti. Vang, "Tayvan'a yönelik bir tehdidin Japonya için de tehdit olacağı propagandasını yapmaktan vazgeçin. Gerçek şu ki Tayvan'da bir ihtilafı kışkırtmak Japonya için bir ihtilafı kışkırtmak anlamına gelir." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.