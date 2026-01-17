Çin Dışişleri Bakanı Wang, Özbek mevkidaşı Saidov ile telefonda görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang Yi, iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmesinin yeni dönemde Çin-Özbekistan her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerine önemli bir siyasi teminat sağladığını kaydetti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, geçen yılın Çin-Özbekistan ilişkileri açısından bir başka verimli yıl olduğuna işaret eden Wang, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, kültür ve yerel yönetimler dâhil olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğinin kapsamlı şekilde yaygınlaştığını ve sürekli ivme kazandığını ifade etti.

Wang Yi, 2026 yılının başından bu yana uluslararası ortamın daha da çalkantılı hâle geldiğini, savaş riskinin daha da arttığını ve tek taraflı zorbalığın her yerde hüküm sürdüğünü söyledi.

Uluslararası meselelerde ortak tutum vurgusu

Çin ve Özbekistan’ın stratejik koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, temel çıkarlarını koruma konusunda birbirine destek vererek her alandaki kazan-kazan işbirliğini pekiştirmesi gerektiğini hatırlatan Wang, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın eşgüdüm içinde olması, güçlü olanın zayıf olanı ezdiği orman kanunu anlayışına karşı çıkması, uluslararası ilişkilerin temel ilkelerinin, Birleşmiş Milletler’in öncü rolünün, uluslararası adalet ve hakkaniyet ile bölgesel barış ve istikrarı koruması gerektiğini ifade etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ise Özbekistan’ın Tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğuna işaret ederek, Çin’in egemenlik ve toprak bütünlüğünü zedeleyen tüm girişimlere karşı çıktıklarını vurguladı.

Özbekistan’ın Çin ile üst düzey temasları sıklaştırmak ve her alandaki işbirliğini pekiştirmek suretiyle her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini ileriye taşımaya hazır olduğunun altını çizen Saidov, Çin ile beraber çok taraflılığı, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini savunacaklarını kaydetti.