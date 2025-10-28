Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Wang Yi, görüşmede, Çin-ABD ilişkilerinin dünyanın geleceği üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyleyerek, sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir ikili ilişkilerin hem her iki ülkenin uzun vadeli çıkarlarına uygun olduğunu hem de uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu belirtti.

"Çin-ABD ilişkilerinde iletişim ve karşılıklı saygı stratejik öneme sahip"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası liderler olduğunu aktaran Wang, sürekli iletişim ve karşılıklı saygının Çin-ABD ilişkilerinin en değerli stratejik varlığı haline geldiğini vurguladı. Son dönemde Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinde yeniden dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken Wang, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da mevcut ekonomik ve ticari sorunların çözülmesi için bir çerçeve mutabakatı sağlandığını ifade etti.

Rubio ise ABD-Çin ilişkilerinin, dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğunun altını çizerek, üst düzey etkileşim yoluyla dünyaya olumlu mesajlar verilmesini beklediklerini dile getirdi.