Çin: DTÖ’nün reform çalışmalarına aktif olarak katılacağız

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) küçük ölçekli bakanlar toplantısı, dün Davos’ta gerçekleştirildi. Toplantıya, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin’in başkanlık ettiği bildirildi.

Toplantıya Çin, ABD, Avrupa Birliği, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 DTÖ üyesinin bakanları veya temsilcileri ile DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala katıldı. Çin adına toplantıya katılan Li Chenggang, bir konuşma yaptı.

DTÖ küresel ticarette istikrarın temel taşı

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Bakanlığın Uluslararası Ticaret Müzakere Temsilcisi Li Chenggang, DTÖ’nün temel ilke ve kurallarının küresel ticaretin büyümesi için istikrar ve öngörülebilirlik sağladığını, çok taraflı ticaret sisteminin sürekli gelişiminin de bu temele dayandığını vurguladı. Uluslararası ticaret ortamının dalgalı bir seyir izlediğine dikkat çeken Li, bu koşullarda DTÖ’nün değerinin daha da belirgin hale geldiğini söyledi. Li, üyelerin pragmatik işbirliğini güçlendirmesi, reform yoluyla çok taraflı ticaret sistemini çağın ihtiyaçlarına uyarlaması ve örgütün etkinliği ile otoritesini koruması gerektiğini ifade etti.

Çin’den DTÖ reformu ve uzlaşma çağrısı

Li Chenggang, Çin’in çok taraflı ticaret sisteminin kararlı bir savunucusu ve aktif bir katılımcısı olduğunu belirtti. Çin’in, DTÖ’nün 14. Bakanlar Toplantısı’nda daha geniş uzlaşmalar sağlanmasını, örgüt reformuna ilişkin bir yol haritası hazırlanmasını, yatırım kolaylaştırma anlaşmasının DTÖ’nün yasal çerçevesine dahil edilmesini, elektronik ortamda gerçekleştirilen sınır ötesi ticari işlemlere yönelik gümrük vergisi muafiyetinin uzatılmasını ve gıda güvenliği gibi alanlarda somut sonuçlar elde edilmesini desteklediğini kaydetti. Li, Çin’in DTÖ reform sürecine aktif biçimde katılarak, reform sonuçlarının tüm üyelere fayda sağlaması için katkı sunmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Toplantıya katılan taraflar da DTÖ’nün küresel ticaretteki temel değerini vurgulayarak, ayrımcılık yapmama ilkesinin ticaretin teşvik edilmesi ve adil rekabet ortamının korunmasında kilit rol oynadığını ifade etti. Katılımcılar, yatırım kolaylaştırma anlaşması ve elektronik ticaret anlaşması gibi müzakere sonuçlarının DTÖ’nün yasal çerçevesine dahil edilmesine destek verdiklerini belirtti.