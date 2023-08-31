Çin ekonomisi fabrikalarda ve tüketici harcamalarında zayıflık belirtileri gösteriyor

Çin ekonomisindeki göstergeler Ağustos ayında zayıflama belirtileri gösterdi; tüketicilerin harcamalarını sıkı bir şekilde kontrol etmesi ve ihracattaki düşüş ile fabrikaların darbe alması nedeniyle politika yapıcılar üzerinde çökmekte olan büyümeyi yeniden canlandırma yönünde ekstra baskı oluştu.

Yakından izlenen anketler, Çin'deki ekonomik sıkıntıların, ikinci çeyrekte büyümenin yavaşlamasının ardından yılın ikinci yarısında da devam ettiğini gösterdi. Bu zayıflık, kalıcı enflasyon ve zayıf büyümenin pençesinde olan küresel ekonomiyi güçlendirme konusunda Çin'e güvenilemeyeceği anlamına geliyor.

Hükümetteki ve Çin merkez bankasındaki yetkililer, faiz oranlarının düşürülmesi ve büyük şehirlerde ev alımına ilişkin daha rahat kurallar da dahil olmak üzere ekonomiyi tersine çevirmeyi amaçlayan bir dizi politika açıkladılar.

Ancak pek çok ekonomist, bu tür parça parça önlemlerin yeterince ileri gitmediğini ve yetkililerin, genç işsizliğinin acı verici derecede yüksek olduğu, ihracatın düştüğü ve Çin'in dev emlak sektöründeki uzun süreli yavaşlamanın kuşattığı bir ekonomide hane halkı ve iş dünyası güvenini yeniden canlandırmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söylüyor.

Çin'in ekonomik beklentilerine ilişkin endişeler, tüketici harcamalarında beklenen yükselişin gerçekleşmemesinin ardından bu yıl daha da arttı. Yavaşlayan küresel ekonomi ihracatı kısıtlarken ve politika yapıcılar kendi terimleriyle emlak piyasasındaki spekülatif aşırılıkları dizginlerken, tüketicilerin, Covid-19 politikalarının yürürlükten kaldırılmasından sonra Çin ekonomisini ilerletmesi umut ediliyordu.

Fakat, pek çok halk sağlığı kısıtlamasının kaldırıldığı Aralık ayından hemen sonraki aylarda harcamalarda yaşanan patlamanın ardından Çinli tüketiciler, iş, kazanç ve zayıf konut piyasasına ilişkin endişelerini yansıtarak harcamalarını kıstı ve daha fazla tasarruf etmeye yöneldi. Çin, birinci çeyreğe kıyasla ikinci çeyrekte sadece %0,8 büyüdü ve birçok ekonomist artık Çin'in hükümetin bu yılki %5'lik büyüme hedefine ucu ucuna ulaşacağını düşünüyor.

Pek çok ekonomist, Çin deki mevcut zorlukların, dünyanın ikinci büyük ekonomisi için çok daha yavaş bir büyümenin yaşanacağı yeni bir çağın habercisi olduğuna inanıyor. Çin, büyümeyi tüketim ve gayrimenkul yatırımından uzaklaşma yönünde yeniden dengeleme konusunda yaşadığı iç sorunların yanı sıra, olumsuz demografik özelliklerle ve ABD ve müttefikleriyle derinleşen rekabetle de mücadele ediyor.

Ekonomistler perşembe günü veriler açıklandıktan sonra yaptıkları açıklamada, ekonominin hükümetin bu yıl için belirlediği yüzde 5 hedefine ulaşması ya da bu hedefi aşması durumunda yetkililerin kısa vadede büyümeyi teşvik etmek için daha fazla şey yapması gerekeceğini söyledi. Seçenekler arasında faiz oranlarında daha büyük kesintiler, işletmeler için vergi indirimleri veya harcamaları ve faaliyetleri artırmak için ailelere yardımlar yer alıyor.

İstatistik bürosu, imalat sektörü için resmi satın alma yöneticileri endeksinin Ağustos ayında 49,7 değerine çıktığını, Temmuz ayında kaydedilen 49,3 seviyesinden bir iyileşme kaydettiğini, ancak hâlâ faaliyetteki genişlemeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında olduğunu belirtti.

Hizmet sektörü için de benzer bir endeks, bir önceki ay bulunduğu 51,5'ten 50,5'e düşerek, sektördeki aktivitenin art arda altıncı ay zayıflamasına işaret etti.

Bu sektörlerin yanı sıra, alt yapı çalışmalarındaki artış sebebiyle inşaat sektöründe Ağustos ayında aktivite endeksi yükseldi.

ING'nin Asya-Pasifik araştırma başkanı Robert Carnell müşterilere yazdığı notta Perşembe günkü verilerin daha kötü olabileceğini söyledi. Ancak genel olarak, bunların "genel ekonomik ortamda anlamlı bir iyileşme anlamına gelmediğini" söyledi.