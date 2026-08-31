Çin ekonomisinde alarm: Fabrika faaliyetlerindeki daralma ikinci ayda da sürdü

Çin’de imalat sektöründeki daralma ağustosta hız kesmesine rağmen devam etti. Ülkenin resmi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzdaki 49,2 seviyesinden ağustosta 49,8’e yükseldi. Ancak endeksin 50 seviyesinin altında kalması, fabrikalardaki faaliyetlerin ikinci ay üst üste daraldığına işaret etti.Ağustos verisi, ekonomistlerin 49,5 seviyesindeki beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, Çin ekonomisinde toparlanmanın henüz istenen güçte olmadığına yönelik endişeleri de canlı tuttu.

PMI yükseldi ancak daralma sona ermedi

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzerindeki değerler imalat faaliyetlerinde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Bu nedenle ağustosta kaydedilen 49,8'lik değer, temmuzdaki 49,2'ye göre iyileşmeye işaret etse de Çin imalat sektörünün hâlâ daralma bölgesinde bulunduğunu gösteriyor.

Veriler, sektörün zayıflayan ekonomik ivmeyi aşmakta zorlandığını ortaya koyarken, bazı alanlarda ise toparlanma işaretleri dikkat çekti.

21 sektörün 16'sında performans arttı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre incelenen 21 imalat sektörünün 16'sında önceki aya kıyasla performans artışı görüldü.Özellikle elektrikli makine ve ekipman sektörlerinde üretim ve yeni sipariş endeksleri 53 seviyesinin üzerine çıktı. Buna karşılık kimyasal hammaddeler gibi bazı sektörlerde faaliyet göstergeleri 50 eşiğinin altında kaldı.İmalat sektörünün bazı bölümleri ihracat ve teknoloji bağlantılı sektörlerdeki güçlü performanstan destek almaya devam etti.

İç talep ve emlak piyasası baskı yaratıyor

Çin ekonomisinin önündeki en önemli sorunlardan biri ise iç talepteki zayıflık olmaya devam ediyor. Tüketici talebi ve yatırımların yanı sıra emlak piyasasındaki sorunlar ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturuyor. Temmuz ayında sanayi üretimi, tüketim ve yatırımların beklentileri karşılayamaması da bu zayıflığın devam ettiğini gösterdi.

Fabrika çıkış fiyatları ile tüketici fiyatlarındaki düşük artış da şirketlerin gelirleri üzerinde ek baskı oluşturuyor.

İnşaat sektöründe sert düşüş

İmalat dışı sektörlerde de tablo güçlü bir toparlanmaya işaret etmedi. İnşaat ve hizmet sektörlerini kapsayan imalat dışı faaliyet endeksi ağustosta 49,0 seviyesinde gerçekleşerek daralma bölgesinde kaldı ve beklentilerin altında kaldı.İnşaat faaliyetleri göstergesi ise 46,9'a gerileyerek COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye indi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Huo Lihui, bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağış ve tayfun gibi aşırı hava koşullarının inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ekonomik büyüme hedefi baskı altında

Çin ekonomisindeki ivme kaybı büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini de artırıyor.

Goldman Sachs, Çin ekonomisinin üçüncü çeyreğin başında yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 büyüdüğünü hesapladı. Bu oran, önceki üç aydaki yüzde 4,3'lük büyümenin ve Pekin'in yıllık yüzde 4,5-5 aralığındaki büyüme hedefinin altında bulunuyor. Bu tablo, hükümetin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Pekin'den yeni destek beklentisi

Ekonomik göstergelerdeki zayıflık, Çin Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentileri de etkiliyor.

Analistler, bankanın faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutmasını beklerken, bankaların zorunlu karşılık oranlarında indirimin yılın ilerleyen dönemlerinde daha olası olduğunu değerlendiriyor. Çin Başbakanı Li Qiang ise yetkililere yıllık büyüme hedeflerine ulaşılması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Politika yapıcıların işletmeler ve tüketiciler için kredi sübvansiyonları ile diğer finansman desteklerini değerlendirdiği belirtiliyor.

Analistlerden daha kapsamlı teşvik beklentisi

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu'nun Büyük Çin başekonomisti Raymond Yeung, ekonomik büyüme ivmesinin zayıfladığına dikkat çekerek politika yapıcılardan kapsamlı bir teşvik paketi gelmesinin beklendiğini söyledi. Çin açısından ağustos verileri, imalat sektöründe temmuz ayına kıyasla sınırlı bir iyileşme yaşandığını gösterse de ekonominin henüz sürdürülebilir ve güçlü bir toparlanma patikasına girdiğini ortaya koymuyor. Özellikle iç talebin zayıf seyretmesi, emlak sektöründeki sorunlar ve imalat dışı faaliyetlerdeki gerileme, Pekin'in büyüme hedeflerine ulaşabilmek için önümüzdeki dönemde daha güçlü politika desteğine ihtiyaç duyabileceğine işaret ediyor.