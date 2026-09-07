Çin, evlerde hizmet edecek ucuz insansı robotlar üretmeye başlıyor

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Çin’in önde gelen elektrikli araç üreticileri, “Tesla taklitçileri” olarak anıldıkları dönemden sonra yeni bir alana yöneliyor: İnsansı robotlar.

Nio Üst Yöneticisi William Li, robotik alanını otomobil üretme yeteneklerinin doğal bir uzantısı olarak nitelendiriyor. Şirketin araçlarında yer alan algılama, karar verme ve kontrol sistemlerinin robotlarda da kullanılabileceğini belirtiyor.

BYD’den Stellantis destekli Leapmotor’a kadar 10’dan fazla Çinli akıllı araç üreticisi robotik çalışmalara başladı. Kameralar, radar, yazılım, motorlar ve ısı kontrol sistemleri gibi bileşenlerin hem elektrikli araçlarda hem de robotlarda ortak kullanılması, bu geçişi kolaylaştırıyor.

Çin küresel üretimin neredeyse tamamını domine ediyor

Çin’de 150’den fazla insansı robot üreticisi faaliyet gösteriyor. Çinli şirketler, yılın ilk yarısında küresel insansı robot teslimatlarının yüzde 97’sini gerçekleştirdi.

Morgan Stanley, Çin’in insansı robot sevkiyatlarının yaklaşık 50 bin adetten 2030’da 446 bin adede çıkabileceğini öngörüyor. Küresel pazarın 2050’ye kadar yıllık 7,5 trilyon dolarlık gelire ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Tesla ise henüz Optimus robotlarını satmaya başlamadı. Şirket, Model S ve Model X üretimini durdurduğu Fremont tesisinde insansı robot üretimine ağırlık veriyor.

Tesla’nın Çin Başkanı Allan Wang Hao, Şanghay Gigafactory’nin de insansı robot üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu açıkladı.

Şirketlerin planları ve hedefleri

BYD, robotik girişimi PaXini Tech ile stratejik ortaklık kurarak robotların gerçek üretim ortamlarında veri toplamasını ve bedenlenmiş yapay zekâ modellerini eğitmesini planlıyor.

Xpeng’in robotik iştiraki Dogotix, son finansman turunda 900 milyon dolar yatırım alarak 6,3 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Şirket, Iron insansı robotlarının üretimine 2026 sonunda 1.000 adetlik başlangıç hacmiyle başlamayı hedefliyor.

Iron, görsel veriyi doğrudan harekete dönüştüren Vision-Language-Action 2.0 modeli ile çalışıyor. Robotların Çin’deki showroomlarda satış asistanı olarak kullanılması öngörülüyor.

Xpeng Üst Yöneticisi He Xiaopeng, 2030’da yılda 1 milyon robot satmayı ve ürünleri ev kullanımına uygun maliyete indirmeyi amaçladıklarını söyledi. Li Auto, Xiaomi, Leapmotor ve Chery de benzer çalışmaları hızlandırdı.

Sektör gösterilerden gerçek kullanıma geçiyor

Goldman Sachs, robotik sektörünün gösteri aşamasından gerçek dünya uygulamalarına yöneldiğini belirtiyor.

Lojistikte ayırma işlemleri, insansı robotların erken ticarileşme alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Fudan Üniversitesi’nden Shao Yu, devlet desteği ve özel sermaye girişinin teknoloji sektörlerini Çin ekonomisinin başlıca büyüme motorlarından biri haline getirdiğini ifade etti.

Şanghay Sosyal Bilimler Akademisi araştırmacısı Xu Mingqi ise yapay zekânın yaşam tarzı üzerinde somut faydalarının hızlı biçimde ortaya çıkmayabileceği uyarısında bulundu.

Çinli üreticiler, ortak elektrikli araç teknolojilerini kullanarak maliyetleri düşürmeyi ve insansı robotları önce fabrika ile showroom, ardından ev kullanımına uygun hale getirmeyi hedefliyor.