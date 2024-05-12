Çin havacılık tarihinin en uzun yolculuğu başlıyor

Söz konusu rotanın, 14 bin kilometre uzunluğuyla Çin’in sivil havacılık tarihinde yeni bir rekor oluşturduğu belirtildi.

İki kent arasında haftada iki kez Airbus A350 uçuş gerçekleştirileceği, uçuş süresinin yaklaşık 16 saat olduğu aktarıldı. Rota, Çin havaalanından kalkış yapan en uzak aktarmasız ticari uçuş olan China Southern Airlines’ın Guangzhou’dan New York’a olan 12 bin 871 kilometrelik uçuşunu geçiyor.

Şu anda, Singapur Havayolları tarafından işletilen 15 bin 332 kilometrelik Singapur- New York uçuşu, dünyanın en uzun aktarmasız uçuşu olarak en üst sırada yer alıyor. Uçuş süresi 19 saat.