Çin, 'hava'ya girmeye başladı

Çinli havayolları, Pekin'in COVID-19 kısıtlamalarını gevşetmesinin hava yolculuğu talebinde bir artışa yol açmasının ardından iç hat uçuş programlarını hızla artırıyor. Yükselen trafiğin küresel havacılık endüstrisi için de bir rüzgar yaratacağı ifade ediliyor.



Wall Street Journal’ın haberine göre Çin, pandemiden önce planlarını sivil havacılık sektöründe ABD'yi geçmek üzere yapıyordu. Ancak ülke, hava yolculuğunda pandemi dönemindeki çöküşten sonra en yavaş toparlanan ülkeler arasında yer aldı. Ancak bugün, yaygın protestoların Pekin'i katı “Sıfır COVID” protokollerini gözden geçirmeye zorladıktan sonra, Çinli havayolları yolcular için daha fazla uçuş sunarak, indirim ve promosyonlardan faydalanmayı öneriyor.

İç hat uçuşları 2 haftada yüzde 158 arttı

Çin içinde seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesinin etkisi hemen görüldü. Havacılık analitiği firması Cirium'un verilerine göre, bölgeler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından günler sonra 12 Aralık’ta Çin'deki toplam iç hat uçuş sayısı iki hafta önceki aynı güne göre yüzde 158 artarak 7 bin 290'a ulaştı.



Devlete ait China Eastern Airlines Corp. Çarşamba günü Weibo’daki sosyal medya sayfasında “İç hat uçuş hacmi son günlerde sürekli ve hızlı bir artış gösterdi” şeklinde bir paylaşımda bulundu. China Eastern aynı gönderide, günlük yalnızca 543 iç hat uçuşu yaptığı 1 Aralık'tan bu yana seferlerin yüzde 150'den fazla arttığını söyledi. Yaklaşık 140 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini paylaşan şirket bu rakamın ayın başına göre yüzde 140 daha yüksek olduğunu belirtti.

Uluslararası uçuşlar halen pandemi öncesinin yüzde 80 altında

Özellikle Batılı havayolları tarafından gerçekleştirilen uluslararası uçuşlarda ise, Çinli yolcuların denizaşırı seyahatlerinde engellerle karşılaşması ve Çin'e uluslararası uçuşlar için karantinada kalma zorunluluğunun sürmesi nedeniyle seferlerdeki zayıf seyir devam ediyor. Cirium verilerine göre, Çin'e giren ve Çin’den çıkan uçuş sayısı, bu yılın büyük bölümünde sürekli olarak salgın öncesi seviyelerin yüzde 80 altında kaldı.



Çin'in en yüksek trafiğe sahip büyük havayolu şirketi China Southern Airlines Co; operasyonlarına uzun menzilli yeni uçuşlar eklediğini açıkladı. Şanghay merkezli Spring Airlines Co, uçak bileti arama hacimlerinin son zamanlarda bir yıl öncesine göre iki kattan fazla arttığını duyururken, ayrıca ocak ayındaki Yeni Ay Yılı tatili için ülke genelindeki popüler tatil yerlerine yaklaşık 14 dolar karşılığında uçuşlar sunmaya başladığını bildirdi.



Online seyahat platformu Trip, gevşetme planının açıklandığı gün, yurt içi seyahat rotalarına yönelik arama ilgisinin önceki haftaya göre yüzde 74 arttığını belirtti. Platform, aynı gün Yeni Ay Yılı tatili için yurt içi seyahat aramalarının da önceki haftaya göre yüzde 172 arttığına işaret etti.