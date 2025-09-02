Çin hükümeti duyurdu: Rus turistlere vize muafiyeti getirilecek

Çin hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyareti sonrasında önemli bir kararı açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yaptığı basın toplantısında, Rus vatandaşlarına 1 yıl süreyle vizesiz giriş imkanı tanındığını duyurdu.

Yeni uygulamaya göre; iş, turizm, akraba ziyareti, kültürel değişim veya transit geçiş amacıyla Çin'e gelecek Rus vatandaşları, 30 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Bu hamle, iki ülke arasındaki turizm ve ticari hareketliliği artırmayı hedefliyor.

15 Eylül'ünden 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli olacak

Muafiyet bu yılın 15 Eylül'ünden 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli olacak. Guo, Şi ve Putin'in "stratejik rehberliği" altında Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin "yüksek düzeyde geliştiğini" ileri sürüyor.

Sözcü, "Çin, iki ülke arasındaki personel değişiminin kolaylaştırılması konusunda büyük önem taşıyor ve halklar arası değişimin güçlendirilmesini destekliyor" dedi.

Çin, 2023 yılında "sıfır COVID" politikasının ardından sınırlarını yeniden açtığından beri, vatandaşları vize başvurusunda bulunmadan 30 güne kadar Asya devinde kalabilen İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçilere vize muafiyeti duyurdu.