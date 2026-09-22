Çin ihracat listesini genişletti

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Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ayrı kimyasal madde ihracat kısıtlamalarının yer aldığı öncü maddeler listesine dahil edildi. Yapılan bu son düzenlemeyle birlikte Kuzey Amerika bölgesine yönelik denetim kapsamındaki madde sayısı 18’e yükseldi. Söz konusu kimyasalların yanı sıra olası tuzlarının da sevkiyatı öncesinde resmi izin alınması şart koşuldu.

Washington yönetiminin talepleri etkili oldu

Alınan bu karar, ABD, Meksika ve Kanada’ya yapılacak sevkiyatları doğrudan kapsıyor. Washington yönetimi, ülkede yaşanan aşırı doz ölümlerinin önüne geçebilmek adına sentetik bir opioid türü olan fentanil üretiminde kullanılan maddelerin yurt dışı çıkışlarının sınırlandırılması yönünde Pekin’e sürekli çağrıda bulunuyordu.

Bölge ülkelerine yönelik denetimler sürüyor

Pekin yönetimi, Asya’daki belirli ülkeler için uyguladığı tedbirleri de aynen koruyor. Myanmar, Laos ve Afganistan’a yönelik ihracat işlemlerinde 41 ayrı kimyasal maddenin gönderimi izin prosedürüne tabi olmaya devam ediyor. Açıklanan bu özel listedeki maddeler dışında kalan coğrafyalara yönelik sevk işlemlerinde ise herhangi bir izin şartı aranmıyor.