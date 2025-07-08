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Çin ile Almanya arasında lazer krizi! Büyükelçi bakanlığa çağırıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Çin ordusunun Avrupa Birliği'nin (AB) "Aspides" görevi kapsamında Kızıldeniz'de ticaret güvenliğini sağlayan bir Alman uçağına lazer tutarak taciz etmesine tepki göstererek, Çin'in Almanya Büyükelçisi Deng Hongbo'yu bakanlığa çağırdı.

Haber Merkezi
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Çin ile Almanya arasında lazer krizi! Büyükelçi bakanlığa çağırıldı
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Çin Donanması'nın Kızıldeniz'de bir Alman uçağını taciz etmesi sonucu iki ülke arasında kriz yaşandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" görevi kapsamında uçuş yapan bir Alman keşif uçağına Çin ordusu tarafından lazer tutularak taciz edildiği belirtildi. "Alman personelinin tehlikeye atılması ve operasyonun aksaması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada eyleme tepki gösterilirken, Çin'in Almanya Büyükelçisi Deng Hongbo'nun da Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Alman basınında ise olayın Alman keşif uçağının, Yemen açıklarında seyreden Çin fırkateyninin yakınından geçerken yaşandığı bilgisine yer verilirken, gemideki mürettebatın uçağın yakın uçuşuna ilişkin acil durum uyarısı yapmadan Alman uçağına lazer tacizi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kızıldeniz'de AB liderliğindeki Avrupa Birliği Deniz Kuvvetleri (EUNAVFOR) Aspides operasyonuna 700 kadar Alman askeri katılıyor. Misyon bölgedeki ticaret gemilerini hedef alan Yemenli Husilere karşı ticaret yolunu korumayı amaçlıyor.

ABD ile Çin arasında 2018'de de lazer krizi yaşandı

Çin ile Almanya arasında yaşanan lazer krizinin bir benzeri 2018 yılında ABD ile Çin arasında yaşanmıştı. Söz konusu tarihte Cibuti'deki bir Çin askeri üssünden ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara lazerler tutulmuş, bunun sonucunda birkaç pilotun hafif yaralandığı iddia edilmişti. ABD resmi olarak bu durumu protesto etmiş, Çin ise iddiaları reddetmişti. Çin'in ülke dışındaki ilk askeri üssü olan Cibuti'deki üs, 2017 yılının Ağustos ayında açılmıştı.

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