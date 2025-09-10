Çin ile iş yapmak isteyen Hong Kong’a koştu

Ruhi SANYER /HONG KONG

Kuşak ve Yol Girişimi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin girişimi ile eski İpek Yolu’nu 21. yüzyılın sunduğu olanaklarla canlandırarak Asya, Afrika ve Avrupa’yı kara ve denizden birbirine altı ekonomik koridorla bağlamayı hedefliyor. Girişimin politika koordinasyonu, altyapı bağlantıları, ticareti artırma, finansal entegrasyon ve insanlar arası etkileşimin artması gibi beş temel öncelikli alanı bulunuyor.

Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi’nde, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi tarafında düzenlenen zirveye katılanlar yeni iş ve yatırım ortaklıkları için çok sayıda görüşme yaptılar. Zirvenin açılış konuşmacılarından Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Profesör Frederick S Ma zirvenin değişen dünyanın yarattığı fırsatlardan yararlanmak için işbirliği olanakları sunduğunu belirtti.

100’den fazla yabancı şirket Hong Kong’da halka açıldı

Açılışta konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Özel Yönetim Bölgesi CEO’su John KC Lee de, son yıllarda 1,400 şirketin fırsatlardan, işbirliği ve yatırım olanaklarından yararlanmak için Hong Kong’a geldiğini belirtti. Lee aynı zamanda çeşitli ülkelerden 100’de fazla şirketin de Hong Kong Borsası’ndan halka açıldığını belirterek “Bu sayı daha da artacak. Hong Kong aynı zamanda Kuşak ve Yol ülkelerinde yatırımlar da yapıyor” diye konuştu.

Lee, Hong Kong’un küresel ticaret ilişkilerinin hızla büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

“14 Kuşak Yol ülkesiyle serbest ticaret, 20’siyle de yatırım anlaşması imzaladık. 37’si ile de çifte vergilendirme anlaşması yaptık. Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticaretimiz 2013’ten buyana yüze 80 oranında artarak 276 milyar dolara ulaştı. Hong Kong bunların yanısıra Kuşak ve Yol ülkeleri için önemli bir doğrudan yatırımcı haline geldi. 2023 yılında Hong Kong’un Kuşak ve Yol ülkelerindeki doğrudan yatırım miktarı 133 milyar dolara ulaştı.”

Bu yılki zirvede geçen yılki katılım rekoru yenilenirken hükümetler ve şirketler için Kuşak ve Yol Girişimi'nin (B&RI) gelişiminden yararlanmak üzere yeni işbirliği fırsatları yaratılması hedefleniyor.

Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) Genel Müdür Yardımcısı Lau Hui ping, Patrick, “Etkinlik, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi (HKSAR) Hükümeti ve Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından ‘Değişim için İşbirliği - Ortak Bir Gelecek Şekillendirmek’ temasıyla ortaklaşa düzenleniyor” dedi. Patrick “Bu yılki Zirve, Kuşak ve Yol ülkeleri ve bölgelerinden 90'dan fazla üst düzey hükümet yetkilisi ve iş dünyası liderini ağırlıyor” diye konuştu.

Hong Kong sanayiden daha çok ticaret ve hizmet sektörlerinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri ve son yıllarda kendisini çeşitli ülkelerdeki şirketlerin Çin Halk Cumhuriyeti’ne ve Asya-Pasifik bölgesine açılmalarında giriş kapısı olarak konumlandırıyor.

Hong Kong tek başına çok büyük bir pazar değil. Ancak Asya’nın önemli pazarlarına en fazla 4, dünya nüfusunun yarısına da 5 saatte erişilebilecek konumda bulunduğu için hayli önemli bir konuma sahip.

2024’te Hong Kong’da kurdukları şirketleri Hong Kong Yatırım Ajansı InvestHK’den destek alan ülkeler arasında ilk 5 sırada, Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Singapur bulunuyor.

Geçen yıl 10 Türk şirketi de Hong Kong’da yatırım için InvestHK’den destek almış. Bu yıl ise ilk çeyrekte destek alan Türkiye merkezli 3 şirket bulunuyor.

Dünyanın Londra ve New York’tan sonra üçüncü önemli finans merkezi olan Hong Kong’da merkezleri dünyanın çeşitli ülkelerindeki 9,960 şirket bulunuyor. Bunlardan 1,410’u da bölgesel merkezlerini Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı altıda bulunmakla birlikte tümüyle farklı bir hukuk ve ticaret sistemine sahip Hong Kong’a taşımış.