Çin ile Türkiye arasında altın köprü: Sichuan Havayolları Türkiye operasyonlarını büyütüyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Çin’in önde gelen havacılık şirketlerinden Sichuan Havayolları, gökyüzündeki 40 yıllık köklü yolculuğunu Türkiye hattındaki başarılarıyla taçlandırıyor. Kuruluşundan bu yana uçuş ağını küresel ölçekte genişleten taşıyıcı, Çin ile Türkiye arasındaki ulaşım altyapısına ve stratejik iş birliğine doğrudan katkı sunmayı sürdürüyor.

Çengdu-İstanbul hattında kesintisiz bağ

Sichuan Havayolları'nın Çin’in önemli merkezlerinden Çengdu ile İstanbul arasında gerçekleştirdiği direkt seferler, iki ülke arasındaki seyahat sürelerini belirgin şekilde kısaltıyor. Bu hat, sadece yolcu taşımacılığında değil, aynı zamanda hava kargo kapasitesiyle iki ülkenin ticaret hacmine de ivme kazandırıyor.

Turizm ve ticarete 40 yıllık katkı

Şirket yetkilileri, 40 yıllık kurumsal birikimle Türkiye operasyonlarına büyük değer verdiklerini vurguluyor. Türkiye’nin Çinli turistler için cazip bir destinasyon olması ve Çin piyasasının Türk iş insanlarına sunduğu fırsatlar, Sichuan Havayolları’nın kurduğu bu uçuş köprüsünü her geçen gün daha stratejik bir konuma taşıyor.