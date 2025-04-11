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Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi.

Haber Merkezi
AA
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Çin, iletişim test uydusu fırlattı
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatış,  569'uncu başarılı taşıma görevi oldu

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 569'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

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