Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March 5 taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 618'inci taşıma görevi oldu.